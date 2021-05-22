Венедиктов назвал Клишаса и Крашенинникова экстремистами и угрозой государственности

Депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Совета Федерации Андрей Клишас ставят под угрозу конституционный строй Российской Федерации, а их деятельность является экстремистской, уверен главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Таким образом он прокомментировал в прямом эфире поправки, внесенные «сладкой парочкой» законотворцев в законопроект о запрете избираться для всех, кто поддерживал экстремистские организации (по сути речь идет о сторонниках Алексея Навального, чьи структуры пытаются признать экстремистскими. – Прим. Sobesednik.ru).

«Не надо тешить себя мыслью, что это сделали депутаты: принтер ничего не лепит – он принтует [от англ. print – «распечатать», – Прим. Sobesednik.ru]. Но при этом принтер может раскрашивать, – поясняет Венедиктов. – Мы видим, как сладкая парочка Клишас-Крашенинников это раскрашивают сейчас, объясняя, что это ничего не нарушает. Вот запомните, что именно эти люди являются экстремистами и разрушителями российского государства, а никакие другие» (цитата по соцсетям «Эха Москвы»).

Напомним, накануне стало известно о поправках, внесенных в законопроект, который до того момента предлагал запретить сторонникам Навального участвовать в выборах в Госдуму, а теперь запрещает им участвовать в выборах в любой орган власти. Они также внесли в документ новые основания для лишения россиян пассивного права, уточнив, что это будут делать из-за постов в соцсетях, а также за участие в мероприятиях сторонников Навального (возможно, речь идет и о митингах).

Более того, отвечая на критику со стороны ряда депутатов Госдумы и экспертов в области права о том, что законопроект ещё до правок противоречил 54 статье Конституции, запрещающей обратную силу в случае усиления ответственности, профильный комитет г-на Клишаса заявил, что никакого противоречия нет, потому что лишение конституционного права нельзя расценивать как усиление ответственности.

*ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом».