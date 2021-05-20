Максим Жаров: Путин не очень доволен правительством Мишустина

Накануне российский президент Владимир Путин провел онлайн-совещание по вопросам реализации президентского послания, в рамках которого неожиданно жестко прошелся по министрам правительства Мишустина. К примеру, недовольство главы государства вызвал тот факт, что Кабмин затягивает с постановлением о введении компенсации за детский летний отдых.

«С июня уже начинаются первые смены. А постановление выходит только сегодня. Многие уже путевки купили без какого-либо возврата. Но мы ведь обещали людям, что они смогут получить возврат за летний отдых. Значит, нужно подсчитать и добавить денег. А то создали проблему», –обратился Путин к вице-премьеру Чернышенко.

Впрочем, компенсация за детский летний отдых – не единственное направление, работой по которому остался недоволен президент. Хотя ряд экспертов сразу же предположили, что речь по большому счету не только о недовольстве Владимира Владимировича чрезвычайной медлительностью команды Мишустина, но и в попытке помочь «Единой России» перед осенними выборами. К примеру, известный российский политолог Максим Жаров убежден, что такие разносы Путин будет устраивать федеральным министрам чаще.

«По итогам прошедшего совещания на тему реализации президентского послания, стало понятно, что Путин не очень доволен правительством.

Такой разнос министрам из команды Михаила Мишустина происходит впервые за более чем год ее работы. И не исключено, что, чем ближе к парламентским выборам, тем чаще такие разносы будут повторяться – в интересах «Единой России».

То есть, совершенно не случайным можно считать тот факт, что Путин сегодня несколько раз выделял первого зампреда Совета Федерации Андрея Турчака, давая ему возможность в том числе предложить перенос переписи населения», – пишет Жаров в своем авторском Telegram-канале.