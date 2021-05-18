Мишустин объявил войну олигархам: Михаил Делягин сделал громкое заявление

Еще в начале 2020 года, когда случилась та самая неожиданная отставка кабмина Дмитрия Медведева, за которой последовало назначение на премьерский пост тогда еще главы ФНС Михаила Мишустина, многие эксперты утверждали, что Кремль пошел на этот шаг с вполне понятными целями.

Отмечалось, что Мишустину, как опытному налоговику, уготована роль главного двигателя новой государственной стратегии, общее понимание которой укладывалось в одну короткую фразу: «люди – новая нефть». Отсюда и многочисленные прогнозы на усиление фискальной нагрузки на граждан, первые признаки которого появились как раз в тот же временной промежуток.

Впрочем, реализовать эти планы, разумеется, если они вообще были, федеральному центру помешало не менее неожиданное явление – пандемия. И спустя уже почти полтора года после назначения Мишустина на пост главы правительства приоритеты вполне могли измениться.

К примеру, теперь премьер-министр выступает в несколько иной роли, как минимум, публично, а потому делает заявления, от которых у экспертов появляются не менее интересные выводы.

Так, недавнее выступление главы правительства с заявлениями о триллионах рублей, выведенных из России, а также о мерах, которые в будущем помогут это предотвратить, было интерпретировано рядом экспертов как желание властей «прижать» олигархов.

– Мишустин объявил войну олигархам, – именно такой фразой выступление премьера оценил известный российский экономист Михаил Делягин.

При этом эксперт напомнил, что если перед кабмином на самом деле поставлена такая цель, то ему необходимо действовать максимально жестко и решительно, поскольку «даже сильный, но не смертельный удар, может обернуться смертью того, кто его наносит».

Вообще, обозреватели и эксперты из числа тех, кого можно считать относительно лояльными к Кремлю, довольно быстро поднятую Мишустиным тему подхватили. Например, обозреватель «Царьграда» Юрий Пронько сразу же счел высказывания премьера важными и многообещающими, а потому сыронизировал над «независимыми СМИ», которые этой теме внимания не уделили.

Причем, убежден эксперт, очень важен в данном контексте хотя бы тот факт, что Мишустин «впервые публично обозначил ключевых офшорных бенефициаров, то есть тех, кто вывозит деньги из России».

Соглашается с позицией коллеги и Михаил Делягин. По его словам, патриотам России сказанное главой правительства непременно понравилось бы, им лишь нужно понять, о чем именно идет речь. И фактически, убежден экономист, речь идет о том, что «Мишустин объявил олигархам войну».

– Это уже война. Он это сказал. То есть, во-первых, вывоз капиталов из страны облагается отдельным налогом, – объяснил Делягин. – Если вы получаете деньги и оставляете их в России, то ставка щадящая. Да, она подросла не так давно, но это такая же ставка, как и все остальные.

– Но если вы собираетесь обескровить страну, хотите, чтобы мои деньги работали на ее врагов или на конкурентов, то с вас за это возьмут дополнительные деньги.

Причем, эксперты не забыли обсудить и вопрос «последствий» для премьера после таких высказываний, поскольку считают, что позиции условных «сислибов», играющих на руку Западу, в России все еще сильны, а потому они готовы подобному противодействовать. Поэтому на вопрос Пронько о том, что может ли Мишустин поплатиться за свои слова креслом премьера, эксперт ответил, что «ему это может стоить всего».