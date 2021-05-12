"Новый Миша 3 процента": Мишустина высмеяли за слова о росте доходов россиян

В среду премьер-министр страны Михаил Мишустин выступил в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. Среди прочего, затронул он и тему борьбы с бедностью.

«Стратегия наша – уменьшить к 2030 году бедность в два раза, и мы занимаемся этим серьезно, – заявил Мишустин. – Мы, конечно, разделяем обеспокоенность по доходам граждан и делаем все необходимое для того, чтобы эти доходы соответствовали потребностям людей. Но скажу только одну цифру: у нас рост реальных доходов – это абсолютно точная цифра – плюс 3%. Конечно, есть вопросы, связанные с инфляцией и стоимостью потребительской корзины, но рост мы удержали, плюс 3%».

Именно цифра в 3% вызвала в Сети небывалый ажиотаж. Ведь большая часть населения прекрасно понимает, что доходы россиян не то, что не растут, а падают. И очень быстро. Тем более, в условиях пандемии.

«Это ж сколько вы воруете, что общий доход населения при падении у большинства растет?» – громко вопрошает пенсионер в комментариях.

«Новый Миша 3 процента», – нарекает Мишустина новым прозвищем, отсылая к известной кличке Михаила Касьянова, памятливый москвич.

«Да-да, я тоже, похоже, правильно поняла, что они там что-то посчитают по-новому и бедность уменьшится! Росстат ждёт очередная «работа» с докладом о снижении бедности», – продолжают иронизировать россияне.

«Скажите, а прошлогодняя инфляция – это часть борьбы или что-то пошло не по плану?» – уточняют у премьер-министра жители страны.

«Планы есть, бедность есть, вот только борьбы с бедностью нет… Восьмой год российский народ только нищает, а у власти для народа – только девальвация, повышение цен, налогов, акцизов, штрафов…» – в этом комментарии вся боль российского народа.

«Надо людям дать РАБОТУ, а то почти весь малый бизнес разгромили, а теперь помогать собираются. У меня половина знакомых без работы осталась, причем, у большей части было свое небольшое дело, но оно вполне кормило их семьи», – расстраивается москвичка.

«Боролись, боролись и напоролись, то на инфляцию, то на кризис, то на вирус, и в каждом случае бедолаги снова спасают страну своими копейками. А бедность можно побороть за двое суток, а не елозить по синусоиде веками», – объясняет экономист из народа.

«Жаль, сколько бедных не доживёт до победы в этой борьбе…» – и вновь комментарий с болью на душе.