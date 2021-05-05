Мишустин поручил выплатить по 10 тысяч семьям с детьми до 17 августа

Премьер Министр России Михаил Мишустин поручил произвести выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми от 6 до 18 лет до 17 августа. Об этом говорится в перечне поручений главы правительства России.

«Доклад о предоставлении финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам (начиная с 1 июля, ежемесячно), а также единовременной выплаты в 10 тыс. рублей родителям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет ответственные ведомства – Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России – должны направить в кабмин до 17 августа» ,— говорится в сообщении Правительства.

Всего в списке поручений находится 58 пунктов. Они касаются помощи беременным женщинам и семьям с детьми, модернизации здравоохранения, поддержки отечественной туристической отрасли, предоставления госуслуг, обеспечения финансовой устойчивости бюджетов регионов.

В сообщении также говорится, о реализации до конца 2022 года проекта поэтапного перехода к предоставлению гражданам федеральных мер социальной поддержки в формате «одного окна» по факту наступления жизненной ситуации.

До 13 июля Минздрав и руководители регионов должны отчитаться о расширении программы профилактических медосмотров и диспансеризации, которая предполагает обеспечение сельских поселений и небольших городов новыми автомобилями скорой помощи и мобильными медицинскими комплексами. В 2021–2023 годах в села должны направить не менее 5 тыс. новых автомобилей скорой помощи, а в 2022–2023 годах – не менее 500 мобильных медицинских комплексов.