Новые выплаты на детей от 8 до 16 лет для матерей-одиночек: кому положены, как оформить

В послании к Федеральному Собранию 21 апреля Путин анонсировал ежемесячные пособия одиноким родителям.

«Если в свидетельстве о рождении не указан один из родителей или родители разведены, то для детей от 8 до 16 лет включительно новая выплата составит 5650 рублей», — сказал Путин.

В России в 2020 году, по данным ЕМИСС, распалось 73% браков, то есть одиноких родителей, преимущественно мам, в стране очень много. Но радость мам-одиночек оказалось преждевременной: далеко не все они могут рассчитывать на новое пособие.

Кому положено новое ежемесячное пособие на детей от 8 до 16 лет

Минтруд дал свои разъяснения слов президента. Для получения пособия необходимо соблюдение ряда условий.

Во-первых, есть ограничения по возрасту: ребенку должно быть от 8 до 16 лет включительно.

Во-вторых, родитель должен быть единственным или одиноким. Единственным считается родитель, если второй родитель не указан в свидетельстве о рождении ребенка, там прочерк, он умер или признан пропавшим без вести. Под одиноких попадают родители, которые оформили получение алиментов.

Многие женщины не подают на алименты по соглашению с мужем, и все они оказываются за бортом.

Третье, самое важное: на новое пособие имеют право семьи, где средний душевой доход ниже прожиточного минимума, оказавшиеся в сложной социальной ситуации. Если доход выше хотя бы на рубль, они уже не имеют права на пособие.

Как получить новое ежемесячное пособие в размере 5650 рублей

Обратившись в органы социальной защиты по месту жительства или зарегистрировав обращение на сайте «Госуслуг».

Когда начнутся выплаты новых пособий для матерей-одиночек

На сайте ведомства сообщается, что «Минтруд в короткие сроки подготовит все необходимые документы для начала перечисления выплат и откроет возможность для подачи заявлений».

Это означает, что, скорее всего, выплату можно будет получить уже в мае 2021 года.