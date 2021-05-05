Чтобы сдержать цены, правительство запретило вывоз гречки летом

Правительство России установило временный запрет на экспорт гречки с 5 июня по 31 августа 2021 года и внесло ряд продуктов из гречихи в список существенно важных для внутреннего рынка Российской Федерации. Соответствующее Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить с 5 июня по 31 августа 2021 года включительно временный запрет на вывоз из Российской Федерации товаров по перечню согласно приложению», — говорится в Постановлении.

Согласно документу, гречиха, крупа грубого помола из гречихи и обрушенное гречневое зерно внесены в перечень товаров, существенно важных для внутреннего рынка Российской Федерации и с 5 июня по 31 августа нельзя будет вывозить эти товары заграницу.

Исключения составляют случаи, если гречка входит в гуманитарную помощь, когда гречка предназначена для военных, которые служат в других странах, или для космонавтов на Байконуре, если перечисленные в приложении к постановлению продукты везут из одного региона России в другой через территорию иностранного государства, и в некоторых других случаях.

Ранее Минсельхоз предложил ограничить экспорт гречки, чтобы обеспечить достаточное для внутреннего рынка количество и не допустить колебания цен на этот продукт.

По данным Росстата, как передает РИА Новости, на 19 апреля стоимость килограмма крупы составила 96 рублей — это на 25,1 процента выше уровня на 20 апреля прошлого года (76,75 рубля за килограмм).

Ранее специалисты подсчитали, что значимые продукты за год подорожали на 15%. Исследование «Финэкспертизы» показало, что в России рост цен на социально значимые продукты питания почти в три раза превышает инфляцию. Дешевые продукты быстро дорожают, причем заметнее всего в наиболее бедных регионах — всё это загоняет самых малообеспеченных россиян в так называемую «ловушку нищеты», то есть они фактически теряют возможность выйти из бедности. При этом особого эффекта усилия властей по регулированию цен на сахар и масло в итоге так и не принесли.