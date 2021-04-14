Россиян ожидает рост цен на рис к осени 2021 года

Рисоводы Краснодарского края прогнозируют рост оптовых и розничных цен на крупу из-за увеличения прямых затрат на его выращивание, сообщили в пресс-службе Южного рисового союза в среду. Об этом пишет ТАСС.

Как заявили в регионе, на который приходится 73% всего объема производства риса в стране, цены вырастут из-за роста затрат на электроэнергию, топливо, удобрение и сокращения площади посевов риса.

В 2020 году в Краснодарском крае была аномальная засуха, и площадь посевов составляла 127 тысяч гектаров, а в 2021-м, по словам главы Минсельхоза региона Федора Дерека, площадь посевов будет сокращена до 120 тысяч гектаров.

Как отмечают производители, помимо прочего на себестоимости крупы скажется 20-процентный рост тарифов на подачу воды и водоотведение из рисовых чеков. В прошлом году расходы производителей на водопользование превысили 720 млн рублей.

В целом производители ожидают рост прямых затрат в этом году до 60-65 тысяч рублей на гектар, из них расходы на подачу и отвод воды составят 15-17 процентов.

«Конечно, при такой ситуации вряд ли можно будет осенью упрекать рисоводческие предприятия в росте отпускных цен на крупу рисовую урожая текущего года», – констатировал председатель Южного рисового союза Игорь Лобач.

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