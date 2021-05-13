Евгений Ройзман на выходе из спецприемника: Навальный сидит ни за что

Оппозиционный политик, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман вышел сегодня из спецприёмника по решению Свердловского областного суда, который сократил ему срок административного ареста с девяти суток до одних.

Напомним, что политику вменялось участие в организации «несогласованных» акций протеста в поддержку Алексея Навального, сейчас находящегося в заключении в колонии города Покров Владимирской области, в тяжёлом состоянии здоровья. Записи политика в «Твиттере», в которых он выразил свою позицию и намерение выступить в поддержку Навального, суд хотел квалифицировать как «организацию несогласованных акций 21 апреля и 31 января». Но почвы для этого, видимо, не нашлось (хотя когда это смущало наш суд, если дело касается политики).

Как сообщила ассистент Ройзмана Лейла Гуссейнова, его должны были отпустить в полпятого вечера (видимо, по местному времени), но отправки соответствующего «факса» из суда в спецприёмник пришлось ждать несколько часов – как пришедшим встречать политика, так и ему самому, в камере спецприёмника. «Собеседнику» удалось взять маленький комментарий у Евгения Вадимовича сразу после его освобождения.

– Поздравляем вас с сокращением административного ареста. Как вы думаете, почему вам сократили его с 9 суток, как хотело обвинение, до суток?

– Во-первых, я сидел просто ни за что, и это было очевидно всем. Во-вторых, возмутилось очень много людей, в том числе достаточно серьёзных и известных. Это задевает всех. Потому что ну было бы за что сажать – ну, сажайте! Но когда не за что – ну вы чё?

– Вы считаете, всё-таки есть какие-то пределы у нашей системы правосудия – и даже «если надо», власть всё-таки не может дать срок ни за что?

– Нет, почему, смогут. Навальный же сидит ни за что. Но мне сложно гадать, я отношусь к происходящему, как к стихийному бедствию. Ты же не обижаешься, что дождик пошёл или снег повалил. Я настроился сидеть. А отпустили – ну и отпустили, нормально.

– В произошедшем есть доля хаоса, пусть и позитивного?

– Думаю, да.

– Могли бы вы сказать несколько слов о судьбе и деятельности Алексея Навального, в поддержку которого вы выходили на митинг, для самого рядового населения нашей страны, в том числе для людей, которые смотрят телевизор?

– Навальный делами доказал, что он сильный, мужественный и порядочный человек. Что он готов отстаивать свою правоту даже ценой собственного здоровья и жизни. Настоящий гражданин России и настоящий патриот. Я всё сказал.

Кстати: а прилетел бы хоть кто-то из наших властей на родину для того, чтобы сесть в тюрьму за свой взгляд на её настоящее и будущее? Даже без того, чтобы перед этим быть отравленным на её территории тяжёлым боевым веществом.

Васильев Николай