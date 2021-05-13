Фельгенгауэр: ХАМАС стрелял по израильской армии российскими ракетами

Обострившийся израильско-палестинский конфликт сверкнул неожиданной деталью: в районе израильского поселения Натив ха-Асара группировка ХАМАС обстреляла внедорожник Армии обороны Израиля из российского противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Отмечается, что когда началась эвакуация раненых, палестинцы продолжали обстрел.

Sobesednik.ru обсудил присутствие российского оружия в палестинском конфликте, реальные мотивы этого конфликта и его дальнейшем развитие с военным экспертом Павлом Фельгенгауэром.

– Эти «Корнеты» в экспортном исполнении в первый раз там зарегистрированы 10 лет назад. Именно в секторе Газа. Это новость десятилетней давности. Это «Корнеты», которые туда давно завезли, они использовались ещё «Хезболлой». Израиль это предъявлял Москве, и вроде выяснилось, что это были «Корнеты» из поставок в Сирию, старых, ещё до гражданской войны. Они оттуда и попали в Газу и в Ливан. В России Израилю ответили: да, это нехорошо.

– То есть, Россия официально не поддерживает и не будет поддерживать Палестину в этом конфликте?

– Поставки были, насколько я понимаю, через Сирию, Ливан и Иран. У Москвы хорошие отношения с Израилем, у Нетаньяху с Путиным вообще дружба и любовь.

Хотя российские военные и дипломаты, конечно, не любят Израиль и евреев вообще. Путин – друг Израиля и любит евреев.

Так что там ситуация сбалансированная. Кроме «Корнетов», у Палестины могут быть и другие российские, советские управляемые противотанковые орудия. У «Корнета» первое применение на данной территории зафиксировано ещё в 1950-м году. Но могли приходить и более поздние поставка из Ирана и Сирии.

– Как будет развиваться израильско-палестинский конфликт и к чему приведёт?

– Почти неизбежна наземная операция израильских военных сил в Газе. Какого масштаба – пока не ясно.

– Политолог Евгений Сатановский считает, что конфликт затухнет, и Палестина получит денег от Катара, чего, по его мнению, и добивается своими действиями.

– Конечно, для ХАМАС выгоднее всего заключить перемирие. В прошлый раз так и произошло, Израиль пропустил посланца из Катара с какими-то гигантскими чемоданами долларов, которые раздавали палестинцам. Сектору Газа перемирие выгодно, особенно вкупе с ещё какими-то уступками.

Мировое сообщество тоже хочет перемирия. Но правительство Нетаньяху и министра обороны Бенджамина Ганца – скорее всего, нет.

Ганцу терять нечего, он министр обороны, ещё и бывший начальник Генштаба, ему и карты в руки. Я думаю, будет наземная операция, а не перемирие.

Фото: Khaled Omar / Global Look Press

– Израиль хочет жёстко решить конфликт?

– Есть разные силы. Вообще, это конфликт, вызванный проблемами внутриарабскими, палестинскими, и внутриизраильскими. Основная цель ХАМАС – это не Израиль, а президент Палестины Махмуд Аббас и политическая партия ФАТХ, они хотят перехватить не только Газу, но и контроль над Западным берегом. Будут выборы, и они их несомненно выиграют. Их главный противник – коррумпированная администрация Аббаса. Они хотели бы сами получать те деньги, которые сейчас прилипают к рукам Аббаса и его сподвижников. А на Израиле они просто политические очки отрабатывают – мол, какие они крутые.

У Израиля тоже серьёзные проблемы – может быть, глава второй по весу в парламенте партии «Еш Атид» Яир Лапид решится на коалицию с арабами. Но если будет поход в Газу, коалиция Лапида с арабами вряд ли состоится.

Внутриеврейские и внутриарабские проблемы являются в этой ситуации главными и приведут, скорее всего, к эскалации конфликта.

– Если почитать о причинах обострения, арабы, с одной стороны, борются за свои дома, земли и воду, за свои гражданские права – с другой стороны, для этого они стреляют ракетами по мирным городам государства, в котором относительно неплохо живут. Рисуется странный образ такого...угнетаемого террориста.

– Споры о двух домах в Старом городе будут решаться израильским судом, который очень квалифицирован и независим. Как он будет решён, не знаю, это сложная юридическая проблема – кто какие документы подписывал, кто кому какие деньги платил, действительно ли продано право недвижимости, даёт ли это право выселять жильцов... А политическая сторона конфликта не очень связана с проблемой владения недвижимостью.

ХАМАС вмешался в конфликт, когда стало ясно, что майские выборы руководства Палестинской Автономии, первые за 16 лет, отменяются – а они надеялись победить, и не только в Газе, а и на Западном берегу, получить большинство в парламенте и выгнать Аббаса и его администрацию. Это не интересно ни Аббасу и ФАТХ, ни Израилю – иметь правительство ХАМАС не только в Газе, но и в Ромале.

Есть проблемы с Нетаньяху – идёт он в тюрьму или остаётся премьером, для него это очень важно. Ганц, в общем, тоже здорово потерял в бою за Нетаньяху, и терять ему уже нечего.

Все эти факторы, скорее всего, комплексно приведут к эскалации конфликта. Мировое сообщество этого совершенно не хочет, но будет соблюдать очень взвешенную политику – осуждать насилие и, по большому счёту, ничего не делать.

– Как бы вы оценили такой радикализм в борьбе палестинцев за свои права?

– В Палестине накопилось, как и во всём мире, очень много социального напряжения в период пандемии, люди сидят без работы или просто сидят дома.

Это выливается в уличные беспорядки во многих странах, и здесь тоже.

Кстати, правительство Нетаньяху заявило, что будет приводить всех в порядок, и еврейские экстремисты тоже получат. Там же арабские экстремисты нападают на евреев, еврейские – на арабов...типа погромов с одной и другой стороны. Одного еврея вчера чуть не до смерти избили другие евреи, приняв его за араба. С уличными беспорядками полиция будет разбираться жёстко для обеих сторон.

– Уличные беспорядки – одно, но использовать ракеты как политический аргумент – другое...

– Да, это одно, а война между ХАМАС и Израилем – совершенно другое. Как она будет развиваться дальше – посмотрим.

Васильев Николай