В интересах обеих сторон: Несмиян раскрыл причины возобновления израильско-палестинского конфликта

Очередное обострение израильско-палестинского конфликта, начавшееся, казалось бы, настолько же неожиданно, насколько неожиданными стали стычки между полицией и палестинцами в Восточном Иерусалиме, сегодня оказалось в центре внимания всей мировой общественности.

И дело здесь не столько в оценках ситуации, сколько в ее масштабе. Шутка ли, всего за три дня конфликта ХАМАС выпустил по территории Израиля свыше тысячи ракет. Большая часть этих боеприпасов, разумеется, была перехвачена израильской системой ПРО «Железный купол», да и военные еврейского государства не забывают отвечать на эти атаки точечными ударами по объектам на палестинской территории. Между тем в обществе, как внутри, так и за пределами Израиля, активно формируется мнение о том, что именно Тель-Авив в данном случае выступает на стороне правды. Укрепляется это мнение и общедоступной картинкой. Чего стоят только действия отдельных палестинских групп на территории самого Израиля.

В то же время, как считает известный российский журналист Анатолий Несмиян, искать виноватых в новом обострении следует по обе стороны условной границы конфликта, поскольку, добавляет эксперт, он в определенной степени выгоден обеим сторонам.

«У очередного обострения между Израилем и палестинским сектором Газа есть то, что делает этот конфликт повторяющимся и неизбежным. Это, с одной стороны, неспособность ХАМАС хоть как-то управлять территорией, из-за чего группировка заинтересована в том, чтобы периодически перенаправлять социальный негатив от себя в другую сторону, а вместе с тем сплачивать всех вокруг себя. С другой стороны, в Израиле в последнее время все тоже не так хорошо, что легко прослеживается за постоянным правительственным кризисом, кроме того, ситуацию усугубил карантин, который никак не добавил умиротворения.

Поэтому нынешняя маленькая война в интересах обеих сторон. В минусе же, как обычно, простые люди, но люди – это как раз тот расходный материал в большой политике, которым всегда можно в какой-то степени пренебречь.

Внешние «силы», к слову, тоже с большим удовольствием включаются в эти события приблизительно с теми же целями. Примерно как на событиях в Казано, с большим удовольствием подключаются самые разные российские мастера, которые не упускают возможности пляской на костях напомнить о себе любимых. Любая трагедия для одних – это во все времена жирный и лакомый кусок преимуществ для других. Совесть в данном случае – избыточная и в чем-то даже вредная категория», – пишет журналист в своем авторском Telegram-канале.