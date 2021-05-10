Михаил Делягин: Путина может ждать судьба Николая II

Известный российский радиоведущий и экономист Михаил Делягин, которого можно считать сторонником так называемого «левого разворота» в политике управления российским государством, считает, что Россия на данный момент находится на пороге чрезвычайно неприятных и даже опасных событий.

Российское население, отмечает он, продолжает копить «ненависть к власти» из-за целого ряда неблагоприятных факторов. И наибольшая концентрация всего этого, убежден эксперт, может сформироваться ближе к предстоящим парламентским выборам, после которых недовольство и ненависть могут вырваться наружу. В таком случае, предупреждает Делягин, Россию после выборов в Государственную думу ожидает Майдан по украинскому сценарию, а глава государства Владимир Путин окажется в положении, похожем на то, в каком свое время были император Николай II или последний президент СССР Михаил Горбачев, лишившиеся какой-либо поддержки.

Причем конкретные факторы и причины такого тревожного прогноза Михаил Делягин подробно описал в своем недавнем посте, отметив, как именно будет формироваться и нарастать напряженность в рамках предстоящих думских выборов и во что именно она может вылиться в конечном счете.

«Шаг первый: озверевшие после пенсионной реформы, систематической лжи, коронабесия и откровенного воровства властей, безысходности и нарастающей нищеты представители «среднего класса с доходом около 17 тысяч рублей» на выборы не идут.

Как показал опрос радиослушателей, после голосования за поправки «на пеньках» даже предположить, что трехдневное голосование будет честным, могут лишь 18% аудитории, лояльной к властям. Либо же они будут голосовать по принципу – кто угодно, лишь бы не эти жулики и воры.

Шаг второй: «самая честная на свете» насчитает «Единой России» свыше 50% мест в Государственной думе, а может быть даже неизменное конституционное большинство.

Шаг третий: либеральный клан во власти сфокусирует всю ненависть граждан страны на президенте Путине и организует Майдан. Формально это будет выступление за честные выборы, но фактически – за свержение власти. Для либеральной части правящих кланов президент – враг.

Таким образом, после выборов Владимир Путин может оказаться в положении Горбачева или Николая II, поддерживать которых попросту никто не хотел.

И все эти настроения будут вызревать значительно быстрее в связи с коронабесием, уничтожением образования и медицины, демонстративным воровством чиновников и все более агрессивным мракобесием. Выборы в данном случае станут своего рода стабилизатором, а люди, надеясь на улучшение, отложат протест до выяснения их результатов.

Если же ненависть к власти будет разгораться медленнее, то сами выборы могут пройти относительно спокойно, даже Майдан может сорваться, как это было в прошлом, ведь даже Немцов не смог стать «сакральной жертвой».

Вот только факторов, которые помогли бы изменить базовые тенденции в виде деградирующей на глазах и охваченной алчностью власти, контуженной собственным превосходством, не видно. Народ же будет просто вымирать и замещаться на гастарбайтеров.

Что же касается либерального клана, то он продолжит рваться к реализации украинского сценария, чтобы, опираясь на простой народ, вернуть себе власть, как в девяностых годах.

Так что, если крах российской государственности не удастся организовать этой осенью, то он просто произойдет немного позднее», – пишет Делягин в своем авторском Telegram-кнале.