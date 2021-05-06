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05 мая, среда

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04 мая, вторник

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Как далеко готов зайти Кремль? Кагарлицкий предрек властям большие проблемы

Политика
16:19, 06 мая 2021

Как далеко готов зайти Кремль? Кагарлицкий предрек властям большие проблемы
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Если кому-то казалось, что обращение столичной прокуратуры в Мосгорсуд с требованием признать «штаб Навального» [уже внесен Росинформониторингом в список экстремистских] и ФБК [Фонд борьбы с коррупцией – внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов] экстремистскими организациями, чему предшествовал жесткий прессинг сотрудников указанных структур во многих регионах страны – это максимальная мощность государственной репрессивной машины, то это, увы, не так.

Не успели эксперты обсудить столь резкий и неожиданный шаг надзорного ведомства, фактически расчищающего для системной власти политическое поле перед предстоящими парламентскими выборами, как в Государственной думе «придумали» еще более неожиданный ход. Группа депутатов предлагает запретить участие в выборах гражданам России, которые имели хоть какое-то отношение к организациям, признанным впоследствии нежелательными или экстремистскими. Им будет запрещено выдвигать свои кандидатуры на выборах, причем, этот запрет будет действовать в отношении всех, кто помогал, консультировал, оказывал любое другое содействие соответствующим организациям даже в тот период, когда у властей и писанных ими законов не было к ним претензий.

Разумеется, эта инициатива породила новый виток дискуссий о том, как далеко в желании расчистить поле перед выборами и окончательно задавить внесистемную оппозицию и сочувствующих ей готов зайти Кремль. К примеру, как считает известный российский политолог Борис Кагарлицкий, власти фактически отменяют выборы и готовятся запретить любую неугодную им общественную деятельность в стране. А дальше, убежден эксперт, ситуация будет только усугубляться, вплоть до составления списков «неблагонадежных» россиян без всякой логики.

Борис Кагарлицкий // Фото: стоп-кадр с YouTube

«Пока россияне наслаждаются «нерабочими днями», у кремлевского начальства и преданных ему депутатов Госдумы – больших энтузиастов репрессий и запретов – продолжается работа по консолидации диктатуры. Переход страны от «управляемой демократии» к довольно жесткому авторитаризму начался с принятия поправок к Конституции, причем, важны были не столько поправки, а издевательская процедура их одобрения, которую впоследствии закрепили как законодательную норму.

Вслед за фактической отменой выборов как таковых началось массированное наступление на любую общественную деятельность, которая может вызывать неодобрение высокого начальства. Отныне, когда оппозиционные организации одну за другой признают экстремистскими или нежелательными, закон получит обратную силу и позволит наказывать тех, кто этим организациям помогал прежде, когда они еще считались совершенно легальными и работали в правовом поле. В следующий раз депутаты Думы от «Единой России» могут лишить избирательных прав уже десятки тысяч граждан, которые так или иначе принимали в этом участие.

Каким образом будут составлять точные списки таких «лишенцев» – загадка. Но это можно назвать проблемой лишь в том случае, если настаивать на слове «точные». А примерные списки составить можно легко. Вполне достаточно, чтобы каждый причастный к этому делу чиновник, внес в соответствующий список пару десятков имен людей, которые ему, по тем или иным причинам, не нравятся. В нашей судебной системе оспаривать такие списки в судах будет совершенно бесполезно. Собственно говоря, особо никто и не дернется, ибо зачем добиваться защиты своего права голоса, если и выборов уже, как таковых, нет.

К несчастью, однажды составленные списки в будущем начнут жить своей жизнью, постоянно дополняясь и расширяясь. И только от фантазии и порочности чиновников будет зависеть то, к каким новым карам подготовят граждан, уже однажды примеривших ярлык неблагонадежности.

Против этого прогноза свидетельствует только одно: не до конца понятно, каким образом власть имущие планируют поддерживать стабильность режима, когда его экономическая основа разрушается на глазах. Все более-менее продолжительные и успешные диктатуры прошлого, в той или иной степени, были способны обеспечить экономический рост, или хотя бы устойчивое воспроизводство социальной и хозяйственной систем, которые их и породили. И эту проблему в Кремле пока не просто не решили, но еще и не планируют решать, рассчитывая на то, что при наличии жесткого репрессивного аппарата заботиться о чем-то еще нет никакой необходимости», – пишет Кагарлицкий в своем авторском Telegram-канале.

Теги: #Навальный

Рубрика: Политика

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Скриншот из Youtube

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