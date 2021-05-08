"Для Путина нет никакой Украины": Венедиктов рассказал о возможности российско-украинской войны

«Российско-украинская война» – этот гипотетический термин прочно вошел в обиход огромного числа политологов в последние недели из-за той напряженности, которая сформировалась вокруг скопления внушительной группировки российских войск на границе с бывшей союзной республикой.
И несмотря на то, что в последние дни напряженность в этом плане в какой-то степени спала, оценки происходящему, равно как и многочисленные прогнозы, продолжают звучать до сих пор. Впрочем, в этом нет ничего странного, ведь эксперты лишь удовлетворяют огромный запрос общества, которое хочет получить ответ на вопрос о том, насколько высок риск реального военного противостояния Москвы и Киева.
Как бы там ни было, но в глазах подавляющего большинства политологов ситуация не выглядит непрогнозируемой или непредсказуемой. По их словам, у масштабной переброски российских войск к украинским границам вероятнее всего есть лишь пара конкретных причин.
Это либо желание Москвы показать Киеву свою решимость в вопросе защиты республик Донбасса, либо искусственно создать напряженность в регионе, чтобы использовать ее в дальнейших переговорах с условным Западом.
Причем, об отказе от этих стратегий, несмотря на объявленный недавно главой Минобороны Сергеем Шойгу отвод войск, никто пока не говорит.
К примеру, как считает известный российский журналист и главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, он действительно не видит предпосылок для начала реального военного столкновения между двумя странами, несмотря на всю сложность ситуации.
Более того, Венедиктов подчеркивает, что российский лидер Владимир Путин даже не воспринимает Украину всерьез, считая ее объектом предстоящих торгов с США и другими западными центрами силы.
– Может ли ситуация в Донбассе сдетонировать и привести к войне между Россией и Украиной? Я в это не верю, – отметил Венедиктов в эфире собственной радиостанции.
– Полагаю, что Кремль и лично Путин маневрируют, пытаются воспользоваться ситуацией нагнетания обстановки вокруг Украины для переговоров с Байденом – это игровая карта.
Хотел бы также обратить ваше внимание на недавнее заявление американского президента. Он подтвердил, что будет разговаривать с Владимиром Путиным в июне, а также обратил внимание на то, что на границе с Украиной было много войск, но сейчас их стало меньше.
На текущем этапе для Путина нет никакой Украины, а есть лишь отношения с США и, возможно, с Североатлантическим Альянсом. Для него Украина – это не субъект, а объект, то есть, не футболист, а мяч.