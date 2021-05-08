"Для Путина нет никакой Украины": Венедиктов рассказал о возможности российско-украинской войны

«Российско-украинская война» – этот гипотетический термин прочно вошел в обиход огромного числа политологов в последние недели из-за той напряженности, которая сформировалась вокруг скопления внушительной группировки российских войск на границе с бывшей союзной республикой.

И несмотря на то, что в последние дни напряженность в этом плане в какой-то степени спала, оценки происходящему, равно как и многочисленные прогнозы, продолжают звучать до сих пор. Впрочем, в этом нет ничего странного, ведь эксперты лишь удовлетворяют огромный запрос общества, которое хочет получить ответ на вопрос о том, насколько высок риск реального военного противостояния Москвы и Киева.

Как бы там ни было, но в глазах подавляющего большинства политологов ситуация не выглядит непрогнозируемой или непредсказуемой. По их словам, у масштабной переброски российских войск к украинским границам вероятнее всего есть лишь пара конкретных причин.

Это либо желание Москвы показать Киеву свою решимость в вопросе защиты республик Донбасса, либо искусственно создать напряженность в регионе, чтобы использовать ее в дальнейших переговорах с условным Западом.

Причем, об отказе от этих стратегий, несмотря на объявленный недавно главой Минобороны Сергеем Шойгу отвод войск, никто пока не говорит.

К примеру, как считает известный российский журналист и главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, он действительно не видит предпосылок для начала реального военного столкновения между двумя странами, несмотря на всю сложность ситуации.

Фото: стоп-кадр с YouTube-канала «Эхо Москвы»

Более того, Венедиктов подчеркивает, что российский лидер Владимир Путин даже не воспринимает Украину всерьез, считая ее объектом предстоящих торгов с США и другими западными центрами силы.

– Может ли ситуация в Донбассе сдетонировать и привести к войне между Россией и Украиной? Я в это не верю, – отметил Венедиктов в эфире собственной радиостанции.

– Полагаю, что Кремль и лично Путин маневрируют, пытаются воспользоваться ситуацией нагнетания обстановки вокруг Украины для переговоров с Байденом – это игровая карта.

Хотел бы также обратить ваше внимание на недавнее заявление американского президента. Он подтвердил, что будет разговаривать с Владимиром Путиным в июне, а также обратил внимание на то, что на границе с Украиной было много войск, но сейчас их стало меньше.

На текущем этапе для Путина нет никакой Украины, а есть лишь отношения с США и, возможно, с Североатлантическим Альянсом. Для него Украина – это не субъект, а объект, то есть, не футболист, а мяч.