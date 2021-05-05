Украина обустроила 400 км противотанковых рвов на границе с Россией

По заявлению главы Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко, за последние годы пограничники обустроили 400 км противотанковых рвов на границе с Россией. Об этом он рассказал в интервью «РБК Украина».

По словам Дейнеко, как сообщает «Коммерсант», за все время работ обустроено около 400 км противотанкового рва, 330 км рокадной дороги, 70 км колючей проволоки и 100 км металлического забора. Он отметил: срок завершения обустройства границы с РФ зависит только от Украины и от того, что хочет видеть общество на границе.

Глава пограничной службы отметил, что сейчас граница обустроена в Харьковской области, а в Сумской области работы пока не начинались.

Изначально строительство велось в рамках проекта «Стена», начатого в 2014 году, в соответствии с которым на российско-украинской границе планировалось соорудить целую сеть фортификационных сооружений, сейчас, по словам главы пограничной службы, такого проекта нет.

«Такой стены, которая бы нас надежно от нее защитила, стала своеобразным саркофагом от русских «Искандеров» и танков, не существует. Единственной стеной может быть готовность к самопожертвованию и мужество наших воинов», — заявил Дейнеко.

Дейнеко также отметил, дороговизну проекта. Изначально на него требовалось около 4 млрд гривен (₽10,8 млрд), на сегодняшний день потрачено 2 млрд гривен (₽5,4 млрд). В 2021 году власти запланировали направить на обустройство границы 338 миллионов гривен.

При этом он выразил надежду на помощь меценатов, которые могли бы купить колючую проволоку.