Украинские радикалы открыли охоту на российского рэпера Басту

Украинские националисты объявили награду за информацию о перемещениях российского рэпера Басты после его визита в Киев. Об этом сообщает Рамблер.

Бывший руководитель одесского отделения организации «Правый сектор» (организация запрещена в России) Сергей Стерненко написал в Facebook, что «суммарно за информацию о перемещениях и пребывании гражданина России Василия Вакуленко «Басты» < > неравнодушные граждане готовы отдать уже около тысячи долларов».

Украинские активисты недовольны тем, что российский рэпер Василий Вакуленко посещал Крым и принимал участие в праздничных концертах, посвященных вхождению полуострова в состав России. А сейчас у него планируется выступление в Киеве.

Стерненко также опубликовал на YouTube видео с Бастой у киевского ресторана, на котором мужчина обращается к выходящему из заведения музыканту, обвиняя его в выступлениях в «оккупированном» Крыму.

По заявлению другого активиста Романа Синицына, 3 мая рэпера «почти поймали на Крещатике, но он сбежал». «Хорошие люди поймают этого гуся и приведут в СБУ, если те не справляются с обязанностями вместе с пограничниками», — добавил он.

Ранее ФСБ сообщила о задержании 16 украинских радикалов, готовивших массовые убийства. По данным силовиков, они причастны к совершению «насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан».