ФСБ сообщила о задержании 16 украинских радикалов, готовивших массовые убийства

В девяти российских городах задержаны сторонники украинского молодежного радикального сообщества «М.К.У», планировавшие массовые убийства и теракты на территории РФ. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Уточняется, что сотрудники ФСБ в взаимодействии со Следственным комитетом в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино Московской области, Переславль-Залесском Ярославской области задержали 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества «М.К.У».

По данным силовиков, они причастны к совершению «насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан».

На допросе один из задержанных рассказал, что «в разных городах на территории России были запланированы массовые убийства – в Тамбове, Питере, Самаре, Саратове». По словам других задержанных, среди задач было проведение акций прямого действия с прямым насилием и убийствами на улице, «используя нож, пистолет, пулемет, что угодно». Они также добавили, что «Краснов (главарь «М.К.У» – прим. ред.) поручал нам устраивать массовые убийства, поджоги, взрывы и расстрелы людей кавказской и арабской национальности».

Отмечается, что во время обысков у задержанных изъяли холодное оружие, экстремистскую атрибутику, данные о совершенных и планируемых террористических и экстремистских преступлениях, видеоотчеты о проведенных насильственных акциях, отправленные главарю «М.К.У» Егору Краснову, а также переписку с ним.

Задержанные подтвердили, что Краснов осуществлял с территории Украины координацию их преступной деятельности, выдавая конкретные указания и призывы к совершению терактов, добавили в ведомстве.