В высылке россиян из Чехии виден "американский след": Белковский – о дипломатическом скандале

Итоги войны дипломатий: изоляция, ссоры, бизнес-войны, существование без виз и заграничных путешествий.

После того, как в середине апреля Чехия объявила о том, что во взрыве военных складов в 2014-м, возможно, виноваты россияне, мировая дипломатия, можно сказать, вошла в кризис. Взаимные высылки охватывают все больший круг стран. Скандал, кажется, не собирается утихать. К чему это может привести, обсуждаем с политологом Станиславом Белковским.

Кому понадобились заброшенные склады

– Зачем бы «Петрову и Вачечкину» взрывать заброшенные чешские склады оружия? Трудно поверить в это, особенно, если вспомнить, что склады те были заброшенными, там полно частных арендаторов, да и рвануть могло просто по случайной небрежности...

– Поверить можно во все, что угодно. Потому что после того, как раскрылась история со Скрипалями и мы оценили профессиональный уровень господ «Петрова и Баширова», ничему удивляться уже не должны.

Кроме того, вся тысячелетняя история спецслужб показывает: они часто придумывают проблемы, чтобы выбивать финансирование, повышать свой статус в обществе, зависимость (в том числе психологическую) власти от себя. Поэтому вовсе не факт, что склады взрывают только тогда, когда это действительно нужно для государства.

– А зачем тогда? Честно говоря, и история со Скрипалями мне отнюдь не кажется столь уж очевидной...

– Склады, к примеру, взрывают и тогда, когда спецслужбы могут объяснить необходимость такого шага важнейшими потребностями государства. Можно ведь доложить политическому руководству, что на этих складах лежит ядерное оружие для поставки на Украину? Можно. Ну, тогда почему не получить задание ликвидировать эти склады, а также соответствующее финансирование и прочее прикрытие?

Впрочем, все сказанное мною, естественно, не означает, что я считаю какую-либо из этих версий достоверной. Тем более что сама Чехия – устами своего министра юстиции – только что заявила: версий как минимум три, и они еще будут обсуждаться.

Кроме того, во всей этой истории есть несколько дополнительных пластов.

Ради того, чтобы вытеснить «Росатом»?

– По крайней мере один из итогов этой дипломатической войны уже очевиден: Россию фактически выдавили из атомной энергетики Чехии...

– Думаю, если бы сейчас мы подключили к нашей беседе Владимира Владимировича Путина, он в два счета объяснил бы нам, что речь на самом деле идет о борьбе с «Росатомом» (который, к слову, контролируется близкими к нему братьями Ковальчуками), и все дело тут – в необходимости вытеснить «Росатом» из Чехии и заменить его в проекте по модернизации атомной энергетики Чехии на американскую компанию «Westinghouse».

Что и происходит, собственно. Поскольку, как только этот скандал грянул, Чехия немедленно отказалась от услуг «Росатома» и объявила тендер, в котором наиболее вероятный победитель именно «Westinghouse».

Этот пласт тоже имеет место. В Москве неофициально так и думают, что все случилось именно из-за этого, и что за всем этим, конечно, стоят американцы.

– А разве нет?

– По крайней мере так все выглядит. Ведь расследование еще не доведено даже до середины, а «Росатом» уже выгнали и на смену ему грядет американский «Вестингхаус», несмотря на то, что атомная энергетика Чехии создана в советское время именно с нашими реакторами (у США другая методика работы с реакторами – прим. ред.).

Кто такой Петр Келнер и почему его гибель стала тригером дипломатических войн

– Это самый очевидный итог скандала. Есть и другие?

– Не все обратили внимание на один инцидент, который произошел 27 марта. Между тем это был переломный день в истории российско-чешских отношений, потому что в этот день погиб известный бизнесмен, самый богатый человек Чехии Петр Келнер, основатель инвестиционного фонда РРF. Келнер был крупнейшим проводником российских интересов в Чехии, другом и партнером Романа Абрамовича (который в 2018-м в запальчивости и раздражении – на фоне собственного конфликта с британскими властями – даже собирался передавать Келнеру футбольный клуб «Челси»).

Так вот, сразу после гибели Келнера сразу же началась жуткая разборка с Чехией в интересах американцев. И Чехия выпирает наш «Росатом»...

– Намекаете, что гибель Келнера не была случайной? И что там может оказаться американский след?

– Ну, конечно, «американский след»: ведь он погиб на Аляске в авиакатастрофе – разбился его вертолет. Как же здесь обойтись без рассуждения об «американском следе»? Хотя у меня нет никаких доказательств, а внутренне я уверен, что это был несчастный случай, а никакое не убийство.

Но легче же поверить в убийство. В наших воспаленных конспирологических мозгах именно такие версии должны быть самыми популярными.

Как Владимир Зеленский оказался пророссийским

– Тогда к чему вообще упоминать о гибели Келнера?

– А это отчасти связано с пластом номер три. В Чехии (как и во многих других странах), есть значительные слои элит, которые экономически и психологически весьма зависимы от Кремля. При этом они могут рвать на груди рубашку, кричать, что «Россия – страна-агрессор, что она – олицетворение сил темного прошлого»... Но в решающие моменты эти люди действуют сообразно российским интересам. Потому что у них бизнес.

Возьмем в качестве красноречивого примера президента Украины Владимира Зеленского, который – невероятный патриот, устраивает гонения и на пророссийских политиков, и на Виктора Медведчука, лучшего друга Владимира Путина...

Но что выяснилось совсем недавно? Что в самом конце 2019-го Владимир Александрович Зеленский через шведскую фирму-дистрибьютера Eccho Rights продал права на производимый его компанией «Квартал 95» сериал «Папик» не кому-нибудь, а каналу СТС и онлайн-платформе «More.tv», которые подконтрольны Юрию Ковальчуку. То есть, и он взаимодействует с Россией, как миленький, несмотря на весь свой патриотизм и соответствующий угар.

Владимир Зеленский // Фото: Global Look Press

Таких политиков много и в Чехии. Это и явно пророссийский президент Милош Земан, который не скрывает своей позиции. Это и премьер-министр Андрей Бабиш, который всячески пытается уклониться от подобных подозрений, но, как ни странно, так же в определенной степени связан с Россией. Хотя он и заявляет сейчас: нет, версия только одна – что склад взрывали российские спецслужбы. Несмотря на то, что его же министр юстиции Мария Бенешова (правда, она из другой партии) заявляет обратное...

С кем вы, элиты?

– То есть по сути борьба ведется за то, чтобы потеснить пророссийские элиты в западных странах?

– Конечно. В ряде стран мира остро стоит вопрос – надо ли каким-то образом потеснить пророссийские группы в элитах, которые гораздо сильнее, чем кажутся на первый взгляд?

Потому что сейчас ситуация такая: все, конечно, следуют дисциплине Евросоюза, все смотрят в рот Вашингтону, но вместе с тем все/многие неожиданно сидят на подсосе у Кремля, и в решающий момент европейская солидарность начинает давать сбой.

Происходит это, в том числе, и в странах Восточной Европы, где этого, вроде как не должно бы быть – и по долгу службы, и по исторической памяти, которая не дает им забыть эпоху восточного блока, что делает любую зависимость от нашей страны для них вдвойне болезненной. Тем не менее там часто подыгрывают Кремлю, делая вид, что это не так. Долгие годы им очень комфортно сидеть на двух стульях и работать и вашим, и нашим.

– Вы видите тут связь с дипломатическими скандалами?

– А они укладываются в эту логику – потому что как Кремль (в лице Владимира Путина), так и Запад (в лице США, как глобальной силы, и Германии, как силы континентальной), ставят вопрос: с кем вы, условно говоря, мастера культуры? Вы любите зарабатывать деньги в России и поэтому будете втайне принимать пророссийские решения? Или все-таки вы движимы европейской евроатлантической солидарностью?

Это тоже является топливом для конфликтов. То есть, прежде чем объединиться, надо размежеваться, как говорил Владимир Ленин. И сейчас мы подходим, пожалуй, к высшей точке размежевания, которая должна предшествовать историческому свиданию президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена.

– То есть все страны, которые сейчас высылают наших дипломатов не по реальным причинам, а из «солидарности» с Чехией, при этом обвиняя их в шпионаже, попросту демонстрируют – с кем они? Неожиданной была в этом смысле высылка российского дипломата из Италии...

– Да, итальянцы в последние годы вообще были почти официально пророссийскими. И многие высокие чины, включая вице-премьера и бывшего министра внутренних дел Матео Сальвини требовали отмены санкций. Многие прилагали даже лоббистские усилия к этому... Так что уж говорить о таких странах, как Латвия, чья финансовая система во многом держалась на отмывании российских денег? И все это при этом страны-члены Евросоюза и НАТО...

Поэтому, повторю: подобно тому, как Владимир Путин требует от нас определиться, с кем мы, и собираемся ли мы получать иностранное финансирование (и тогда быть иностранными агентами, отлученными от российской политики, общественной и даже просветительской деятельности), так и та сторона говорит: хорошо, если вы хотите зарабатывать деньги с Россией, вы не должны быть у власти в странах Евросоюза и вообще евроатлантического мира американоцентричной цивилизации.

Вот эти процессы сейчас приближаются к точке кипения.

– К чему это может привести?

– Это еще не финал драмы. Скоро снова начнутся переговоры о воссоединении и братской любви.

Но вот этот момент – между (то есть приближение к пику размежевания, который уже близок, но еще не настал) – надо пережить. И здесь нам нужно собрать волю в кулак и понять: в ближайшие годы жизнь не будет прежней.

Это связано и с эпидемией COVID-19, которая неожиданно показала всю относительность гражданских и политических свобод в современном мире. Это связано и с внешнеполитическим обострением, которое идет вослед COVID-19 и которое происходит на наших глазах.

Куда мы больше не поедем. Просчитывал ли Кремль такой вариант?

– В посольствах – что российских в других странах, что в западных у нас – осталось минимальное количество людей. Это парализует их работу...

– Да, в посольстве Чехии осталось 5 человек из 25, которые были, а в российском посольстве в Праге было 80 сотрудников. Руководителем всей кампании против России в Чехии сейчас выступает шеф чешской контрразведки Михал Куделко, который считается агентом влияния США и Великобритании (к слову, он лидер движения за очищение чешской элиты от прямых или косвенных агентов влияния России). Так вот, его теория сводится к тому, что бОльшая часть этих наших сотрудников – агенты спецслужб и вообще российское посольство в Праге – гнездо советских разведок и диверсионных служб в восточной Европе...

– Странная логика. Можно подумать, что в их посольстве нет агентов. Это же общая практика испокон веков...

– Так или иначе, но в Праге собираются тоже сократить состав российского посольства до 5 человек. При нынешнем раскладе это ведет к высылке почти еще 60 российских димломатов. Конечно, это гигантское обострение и конфронтация.

Что же касается США, тут мы сталкиваемся уже с тяжелым ударом по нашим частным интересам: потому что Америка на днях заявила о прекращении выдачи россиянам виз – их будут давать только дипломатам. Так что никто из обычных граждан больше в США не поедет. И это довольно печально.

Аналогичные проблемы сейчас, думаю, начнутся с шенгенскими визами – из-за сокращения состава ряда посольств.

В общем, все это для простых людей нездорово. Потому что свобода перемещения все-таки считалась в России значительной ценностью. А по ней в прошлом году уже был нанесен большой удар ковидным карантином, в который евроатлантический мир вбежал гораздо быстрее нас… Сейчас же эта свобода перемещения исчезает вовсе.

– То есть это побочный итог дипломатических войн, едва ли просчитанный сторонами?

– Думаю, да. Конечно, идеологи и философы внутреннего туризма – вице-премьер мишустинского кабинета Дмитрий Чернышенко (который создает крупнейшую корпорацию по внутреннему туризму на базе компаний «Курорты Северного Кавказа»), уже попавшие под западные санкции братья Ротенберги (которые де-факто контролируют Ростуризм, если кто не знает) – все они, наверное, довольны. А вот обычные люди, у которых одна радость была сходить в Лувр или в мой любимый нью-йоркский музей современного искусства (MoMA), они не так счастливы, потому что теперь визу никуда не получишь, да и цены на авиабилеты взлетели до такого уровня, что лишний раз точно никуда не двинешься.