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02 мая, воскресенье

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30 апреля, пятница

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Павлов продолжит борьбу с ФСБ, G7 – с фейками, а Чехия – с ГРУ. Главное к 3 мая

Политика
10:46, 03 мая 2021

Павлов продолжит борьбу с ФСБ, G7 – с фейками, а Чехия – с ГРУ. Главное к 3 мая
Иван Павлов // Скриншот из YouTube
Иван Павлов // Скриншот из YouTube

Более 80 российских писателей, поэтов и журналистов выступили в защиту адвоката Ивана Павлова, главы правозащитного объединения «Команда 29», которого обвиняют в разглашении данных предварительного следствия по делу журналиста Ивана Сафронова. Среди поддержавших его Александр Архангельский, Сергей Пархоменко, Лев Рубинштейн, Зоя Светова, Людмила Улицкая, Виктор Шендерович и десятки других. «Иван Павлов — один из самых профессиональных, честных и смелых адвокатов в России, — пишут они. — Преследование Ивана Павлова, изъятие конфиденциальных адвокатских досье — это акт устрашения не только для Павлова, но и для всего адвокатского сообщества, а также попытка вывести адвоката Павлова из дела Ивана Сафронова, а возможно, и из дела ФБК (внесенного в реестр НКО-иноагентов): меньше информации — проще давление на обвиняемых. Проще давление на обвиняемых — легче приговаривать невиновных».

Сам же Иван Павлов не собирается отказывать от своих дел, несмотря на запрет использования интернета и средств связи. Об этом в его Telegram-канале пишет его пресс-секретарь Елизавета Зорина:

«У нас есть план, и как бы ни хотелось ФСБ от меня избавиться — у них ничего не получится», — передает она слова Павлова.

Адвокат продолжит оффлайн координировать работу «Команды 29», связь с клиентами будет поддерживать через своего коллегу Евгения Смирнова, а общаться с внешним миром намерен лично и активно. Также его заявления будут приводить соцсети «Команды 29».

Международная правозащитная организация Amnesty International осудила применение системы распознавания лиц в Москве для преследования протестующих. Там раскритиковали также и использование других современных технологий для подавления протестов: глушку интернета, а также шпионских программ. «Amnesty International фиксирует масштабные ограничения свободы выражения мнений в России, а также в Турции и Мьянме», — приводит заявление организации Deutsche Welle.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб на встрече глав дипломатий стран-членов G7 заявил, что страны «большой семерки» намерена бороться с «пропагандой и дезинформацией».

«Когда мы видим, как распространяются ложь, пропаганда или фейковые новости, мы должны не только отдельно, но и совместно опровергать их, рассказывать всю правду, в том числе в России или Китае или по всему миру», — приводит его слова Reuters

Также G7 выделит $15 млрд на школьное образование девочек в развивающихся странах, передает ТАСС. Это позволит к 2026 году отправить в школы 40 млн девочек, а также научить читать 20 млн девочек возрастом до 10 лет. Эта мера объясняется как гуманитарными соображениями, так и желанием вытянуть больше людей из бедности за счет полученного образования.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Белом доме «очень-очень внимательно» наблюдают за отходом российских войск от границ с Украиной. Его слова приводит CBS.

Он также исключил вероятность военного противостояния с КНР: «Я думаю, что это полностью противоречит интересам и Китая, и США — двигаться к этой точке или даже выбирать такое направление». При этом он отмечает, что в последние годы в Китае усилились репрессии в отношении населения, а страна намерена стать мировым лидером. Блинкен говорит, что США не в состоянии «позволить себе такую роскошь», как полный отказ от взаимодействия с КНР.

Однако он подчеркнул, что США не исключают возможности бойкотирования Олимпийских игр в Пекине, но эта тема пока не слишком актуальна: «Просто это не то, что мы сейчас рассматриваем, до этого [игр] еще целый год».

МИД Казахстана предупредил, что их граждане более не смогут въезжать в Россию через Беларусь: «В настоящее время граждане Казахстана могут летать через Беларусь в Россию только при наличии ВНЖ этой страны или соответствующих оснований», — передает заявление внешнеполитического ведомства «Интерфакс».

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что в сухом остатке существует только одна правдоподобная версия взрыва в Врбетице в 2014 году: «Я пригласил госпожу министра [юстиции] Бенешову, мы обсудили с нею инцидент во Врбетице. В итоге мы сошлись в том, что актуально существует только одна версия», — приводит его слова РИА Новости. Судя по контексту, речь идет именно о версии с российской диверсией, остальные варианты в Чехии изначально считали маловероятными.

Глава Госуправления по ядерному регулированию Чехии Дана Драбова при этом говорит, что если в парламенте страны после выборов случатся какие-то существенные изменения, российскому «Росатому» могут вновь позволить участвовать в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы», поэтому она призвала не тянуть с объявлением конкурса: «Если кто-то хочет, чтобы энергоблок действительно был построен, то сейчас самое время объявить тендер (...) Если кто-то хочет, чтобы энергоблок действительно был построен, то сейчас самое время объявить тендер». Напомним, что нынешнее правительство Чехии исключило допуск «Росатома» к строительству.

Тема: Украина

Теги: #Китай #Москва #Казахстан #США #Митинги в поддержку Навального #Чехия #Команда 29

Рубрика: Политика

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