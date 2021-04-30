"Володя больше не боец": Соловей рассказал о речи Лукашенко "в узком кругу" про Путина

Оглашение послания президента России Федеральному собранию, озвученное Владимиром Путиным 21 апреля 2021 года, как уже неоднократно говорили эксперты, стало для многих разочаровывающим.

К примеру, те, кто ожидал от российского лидера мощных социальных инициатив, оценивают озвученные им инфраструктурные планы и заявленную помощь населению по-разному, но всякий раз негативно. Одни говорят о том, что исполнить эти обещания государство не сможет, другие убеждены – Путин в буквальном смысле «недодал».

А есть еще сторонники агрессивной внешней политики Москвы в отношении Запада и ближайших соседей. Они, в свою очередь, недовольны тем, что глава российского государства публично не поддержал силовой сценарий в отношении Украины.

Многие из них, к примеру, ожидали, что президент снова обратится к Совфеду с просьбой разрешить использование российских войск за рубежом, но он не объявил о признании или даже присоединении самопровозглашенных республик Донбасса.

А ведь были еще и ожидания объявления глубокой интеграции с Республикой Беларусь, которые частично сместились на день, следующий за президентским посланием, когда в Москву с рабочим визитом прибыл белорусский президент Александр Лукашенко. Но и здесь, как говорится, «не сложилось».

Причем, политологи и вовсе отмечают, что Александру Григорьевичу снова удалось отложить даже те интеграционные процессы в рамках Союзного Государства, активизировать которые он обещает Кремлю не первый год.

И если прежде у экспертов была едва ли не уверенность в том, что Лукашенко готов «сдать» Республику Москве, сумевшей вывести его из политического тупика после президентских выборов и массовых протестов, то теперь ситуация заметно изменилась.

К примеру, российский политолог и доктор исторических наук Валерий Соловей отмечает, что после «мягкого» выступления президента с посланием и отвода российских войск от границы с Украиной Лукашенко якобы для себя решил, что Путин «больше не боец». Более того, профессор Соловей отмечает, что президент Беларуси будто бы знает: Путин скоро уйдет, а потому он намерен всеми способами тянуть время.

– Идея интеграции с Белоруссией по-прежнему присутствует в голове Владимира Путина, но он, исходя из общения с Лукашенко, уже понимает, что, вероятнее всего, эта идея практически нереализуемая, – сказал Валерий Соловей в беседе с Аркадием Янковским. – У него, похоже, есть уверенность, что ему не удастся склонить Лукашенко к сожительству в рамках интеграции. Белорусский лидер уже много раз говорил, что интеграция вот-вот начнется, но каждый раз он ускользал.

– Лукашенко пытается выиграть время – он знает, что Путин скоро уйдет, поэтому ему нужно выиграть какое-то время, – полагает Соловей.

Более того, когда Лукашенко узнал о том, что Россия отводит свои войска от границ с Украиной, он понял, что можно продолжать отнекиваться от интеграции. Ключевой момент – отвод войск от границ с Украиной.

После этого, по словам Валерия Соловья, на встрече с узким кругом людей Александр Лукашенко якобы сказал такую фразу: «Володя больше не боец».

– Он в этом утвердился, – считает политолог. – Он, конечно, продолжит постоянно благодарить за помощь, говорить, что мы братья, что мы находимся в одном окопе, но двигаться дальше этой риторики он не будет.