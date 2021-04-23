ДНР и ЛНР обречены: что означает отвод российской армии от границ с Украиной?

Известный российский политик, глава коалиции «Третья сила» и соучредитель Нацфонда развития регионов России Игорь Скурлатов был в числе тех, кто ожидал от послания Путина Федеральному собранию ряда жестких внешнеполитических заявлений, подкрепленных соответствующими решениями и действиями. А потому эксперт в последние дни не скрывает своего разочарования из-за отсутствия в выступлении главы российского государства тезисов по Донбассу, который, как ожидали многие на фоне активного стягивания войск РФ к границам с Украиной, можно было бы объявить территорией исключительных интересов Москвы, если не присоединить к стране в принципе.

Однако, после в целом миролюбивого и спокойного выступления президента сторонникам этого сценария пришлось столкнуться с еще одной неприятной новостью. Не так давно Минобороны объявило о завершении учений войск и анонсировало их отвод из Крыма и от украинских границ с 23 апреля. Как считает Скурлатов, подобные решения могут свидетельствовать о «трусости и подлости» российских властей. Более того, политик подчеркивает, что при президенте Путине самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обречены прозябать в статусе второго Приднестровья.