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"Фанат Путина хочет меня убить, но полиция бездействует": Яшину угрожают расправой

Политика
23:21, 29 апреля 2021

"Фанат Путина хочет меня убить, но полиция бездействует": Яшину угрожают расправой
Фото: стоп-кадр с YouTube-канала Ильи Яшина
Фото: стоп-кадр с YouTube-канала Ильи Яшина

Политик, глава столичного района «Красносельский» Илья Яшин выпустил новый ролик на своем канале в Ютубе.

И поверг своих зрителей в шок, потому что признался: ему угрожают убийством.

– Я получил прямую угрозу убийством.

Человек написал в твиттере, что считает меня врагом, что мне следует оборачиваться на улице и что он собирается меня «люстрировать насмерть». Судя по соцсетям, он состоит в группировке радикальных сторонников Путина.

На своих страницах хвастается боевым опытом в горячих точках и позирует на фото с оружием в руках, – поведал Яшин.

Естественно, первая реакция любого смотрящего это видео – это удивление. При таких угрозах Яшин не так давно опубликовал ролик, в котором рассказал, где живет. Может быть, зря? Но, оказывается, политик получил угрозу еще в январе. И почему же до сих пор не обратился в полицию? И Илья тут же отвечает на этот вопрос:

– Как бы действовала полиция, если бы такой психопат оказался сторонником оппозиции, а угрожал бы он депутату из «Единой России»? Ответ очевиден: штурм квартиры спецназом, обыск и допрос, тюремные нары и уголовное дело за экстремизм. В моем же случае всё иначе.

– Заявление о преступлении уже четвертый месяц лежит в МВД без движения. Нарушены все сроки рассмотрения, никаких следственных действий, никакого движения по делу – ничего, – рассказал политик.

Яшин считает, что, по сути, силовики потворствуют отморозку, который представляет явную угрозу для общества.

– И это на фоне многочисленных уголовных дел за репосты, давления на структуры Навального и бесконечного ковыряния соцсетей оперативниками Центра Э, – продолжил Яшин.

– Да чего там далеко ходить за примерами? Павел Зеленский, видеооператор Навального, в апреле отправлен в колонию на два года за пару злых твитов в адрес власти, хотя он даже он фамилий никаких не назвал.

Политик считает, что мы получили идеальную иллюстрацию лицемерия правоохранительной системы – борьба с экстремизмом для них удобный предлог давить на недовольных властью, а настоящие экстремисты гуляют на свободе.

Теги: #Илья Яшин #оппозиция #Путин #Навальный

Рубрика: Политика

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