Машина российских миротворцев подорвалась на мине в Карабахе

Машина российских миротворцев подорвалась на мине в Нагорном Карабахе, двое военнослужащих получили ранения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на армянское государственное информационное агентство Armenpress.

Как сообщается, инцидент произошел в воскресенье, 25 апреля. «Автомобиль подорвался на противотанковой мине. Двое военнослужащих получили ранения. На данный момент они находятся в медицинском центре, их жизни ничего не угрожает», — приводится сообщение Armenpress.

Напомним, в сентябре 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР начались бои. Стороны пришли к согласию 9 ноября. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиева и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали трехсторонний договор, который позволил достичь прекращения военных действий в зоне конфликта.

Согласно договору азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а на границах разместились российские миротворцы. После этого десятки тысяч жителей Карабаха, оставившие свои дома во время боевых действий, вернулись обратно.