Британский глава разведслужбы назвал РФ ослабевающей в плане экономики и демографии

Глава британской разведки MI6 Ричард Мур в интервью газете Sunday Times поделился мнением, что сейчас Россия переживает довольно тяжелый период.

Ричард Мур считает, что Россия является «объективно ослабевающей страной» по демографическим и экономическим показателям, переводят его слова «Открытые медиа».

При этом глава разведслужбы признает, что по сей день Россия остается для Лондона одной из наиболее актуальных «проблем». Он отметил обострение отношений между Россией и Чехией и свою обеспокоенность, что вмешательство спецслужб во внутреннюю ситуацию может привести к кризису, похожему на украинский.