Захар Прилепин выступит на субботнем съезде КПРФ

Источники «ОМ» в партиях КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» подтвердили, что сопредседатель последней партии Захар Прилепин примет участие в субботнем съезде КПРФ.

Политик расскажет о том, как идут его предвыборные консультации с другими левыми политическими силами. После он проведет пресс-конференцию о ситуации в их объединенной партии.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов отмечал, что в их организации смогут найти место для Захара Прилепина, но не видит возможности объединяться с партией Прилепина, поскольку видит в этом намерении кремлевский проект.