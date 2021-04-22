Власти Японии вновь введут режим ЧС в крупнейших городах из-за COVID-19

Правительство Японии приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения ситуации с распространением нового коронавируса в нескольких крупных городах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское СМИ.

Власти Японии, как сообщается, обеспокоены предстоящими майскими праздниками и связанными с ними рисками новых вспышек заболевания COVID-19 в крупнейших регионах страны.

Правительство Японии во главе с премьер-министром Ёсихидэ Сугой собирается ввести режим ЧС в таких городах как Токио, Осака, Киото и Хего.

Местные власти уже ужесточили ограничения с 20 апреля в трех префектурах рядом с Токио – Канагаву, Сайтаму, Тибу, а также в префектуре Айти.

В случае введения ЧС это будет уже третий случай с апреля прошлого года, когда власти страны применяют подобную меру.

Японские власти вводили режим ЧС в ряде регионов 7 января. Дольше всего (до 22 марта) он продлился в Токио и прилегающих префектурах Канагава, Сайтама, Тиба. Однако практически сразу после его отмены тенденция к росту числа заразившихся возобновилась.

По официальным данным, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Японии сейчас превышает 548 тысяч, число смертей – более 9,7 тысяч.