Решение не звать иностранных зрителей на Олимпиаду обойдется Японии в $1,37 млрд

Японские экономисты оценили последствия принятого властями Японии решения провести летние Олимпийские игры без зрителей из-за рубежа. С учетом потерь для туристических объектов, гостиниц и ресторанов, исследовательский институт Nomura считает, что издержки составят порядка $1,37 миллиарда.

Отмечается, что если из-за коронавируса будет принято решение ограничить ещё и число японских болельщиков на Олимпиаде, то недополученная прибыль увеличится. Общие затраты Японии на Олимпиаду на настоящий момент составляют $15,9 миллиарда, отмечает ТАСС. Затраты были увеличены в связи с дополнительными расходами, связанными с болезнью.

Напомним, что летняя Олимпиада должна была пройти в японском Токио ещё в 2020-м, однако в связи с распространением коронавирусной инфекции в прошлом году её проведение было решено отложить на 2021-й. Игры должны состояться с 23 июля по 8 августа. Из-за допингового скандала на Олимпиаде в Сочи в 2014 году Россия временно отстранена от участия в Олимпийских играх. Таким образом, спортсмены из РФ смогут выступить лишь под нейтральным флагом или флагом от других стран. Выступать под звуки российской песни «Катюша» или другой, ассоциирующейся с РФ, россиянам также запретили.