Россия в этом заинтересована: в Госдуме призвали признать ЛНР и ДНР

Россия должна, наконец, признать независимость самопровозглашенных республик Донбасса, в противном случае напряженность в этом регионе никогда не спадет и будет периодически только нарастать, что создает немало проблем.

С таким заявлением выступил депутат Государственной думы и первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам обороны Александр Шерин, оценивая недавнее выступление российского президента Владимира Путина с посланием Федеральному собранию.

По словам парламентария, речь главы российского государства оставила некоторое ощущение недосказанности и, прежде всего, это касается судьбы республик Донбасса. Тем более, добавляет Шерин, что от Путина все ожидали поднятия этого вопроса.

Кроме того, депутат убежден, что России необходимо не просто признать ЛНР и ДНР, но еще и объявить на весь мир о готовности защищать русских людей на их территории. Лишь это, добавляет он, позволит снизить напряженность.

– Ощущения угрозы на данный момент нет, однако присутствует ощущение некоторой недосказанности в отношении Луганской и Донецкой республик, – заявил депутат в эфире радиостанции «Эхо Москвы». – Как мне кажется, этот вопрос периодически будет всплывать.

– Ситуация в этом направлении будет иногда накаляться, особенно, если мы сами не решимся поставить точку в этом вопросе, поскольку Россия, пожалуй, больше всех должна быть заинтересована в том, чтобы раз и навсегда закрыть этот вопрос.

Причем закрыть его можно исключительно путем признания Луганской и Донецкой народных республик, заключением официального договора с ними о взаимодействии и сотрудничестве в военно-технической сфере.

– И нужно публично заявить на весь мир, что мы готовы защищать русских на территории республик Донбасса, в том числе с применением российских вооруженных сил.

Только в этом случае напряженность спадет.