Москалькова настаивает, что сон Навального "принудительно" не прерывали

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова заявила, что лидеру оппозиции Алексею Навальному никто не мешал спасть по ночам. Это следует из её ответа генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.

«Ночью Навальному, как и другим осужденным, отводится восемь часов беспрерывного сна», — заверяет её Москалькова (цитата по «Интерфаксу»). По её словам, по закону надзиратели действительно должны периодически проверять заключенных, это распространяется и на ночное время, однако они «не вправе прерывать их сон». Как пишет агентство, в ответе подчеркивается, что «принудительно» сон Навального не прерывали.

При этом в сообщении не приводятся никакие ссылки на источники. Как Москалькова может утверждать, что сон Навального не прерывали, непонятно, — сама она его не посещала.

Напомним, в начале своего заключения Навальный жаловался на то, что из-за пометки в деле «склонен к побегу», которую ему поставили в СИЗО, каждые два часа надзиратели приходят к нему с фонариком и вслух на камеру зачитывают его личные данные, светя на него. Это, по его словам, происходит и ночью. О том, что в колонии ИК-2 действительно делают так, говорили ранее другие вышедшие оттуда заключенные. Защитники политика расценивали это как «пытку». Происходит ли это до сих пор, не уточняется, жалоб на это уже давно не поступало, хотя об отмене этой практики также адвокатами не сообщалось.