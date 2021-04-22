Численность посольства РФ в Праге и дипмиссии Чехии в Москве уравняют до конца мая

Истек ультиматум чешской стороны в истории грандиозного дипскандала между Чешской Республикой и Россией. Заключался он в требовании вернуть 20 высланных дипломатов в Москву. Так как не соразмерно и ни за что. В противном случае Чехия следующим шагом обещала уравнять количество сотрудников дипмиссий обеих стран. Дело в том, что дипломатов в Праге было всегда намного больше, чем в Москве…

Что примечательно, требование огласил накануне только назначенный Якуб Кулханек вместо своего однопартийца, ставшего главным спикером из Праги в это время, вице-премьера Яна Гамачека, исполнявшего обязанности до этого. И сразу такое заявление, но дальше больше. Сейчас было объявлено, что численность посольств будет уравнена: 60 сотрудников российского посольства должны будут уехать до конца мая.

Это связывается с тем, что высшие должностные лица, парламентарии обеих палат ознакомились с докладом спецслужб. Члены Комитета обороны парламента посчитали доказательства, предоставленные спецслужбами и полицейскими следователями, настолько убедительными, что приняли резолюцию с просьбой к Российской Федерации принести извинения и возместить ущерб, причиненный взрывом, а также выплатить компенсацию семьям двух чехов, погибших в результате инцидента.

Верхняя палата парламента – Сенат – уже назвала взрывы во Врбетице актом государственного терроризма. По данным спецслужб, за этим стоят агенты российского ГРУ. Сенат призвал считать это террактом в отношении одного из государств ЕС, а значит, в силу основ коллективной безопасности, в отношении всего Евросоюза.

Сенат рекомендует обсудить дело в Совете Безопасности ООН. Среди рекомендаций правительству – денонсировать Договор о дружбе и сотрудничестве с Россией.

В НАТО прошло совещание. Североатлантический альянс уже был ознакомлен «с подробными доказательствами причастности российских агентов ГРУ к взрыву в Врбетице», указывает издание Novinky, и осудил эти действия…

Что же Россия? Ее представители откровенно себя не утруждают, никак не защищая себя и откровенно задирает страну, считающую себя небезосновательно пострадавшей стороной. К вечному раздражению Захаровой и несоответствию числа высылаемых дипломатов (принцип соразмерности, помните, как часто говорил до этого о нем министр Лавров), добавилось сегодняшнее заявление от пресс-секретаря главы российского государства Пескова о том, что языком ультиматума говорить с РФ бесперспективно. Не густо как для страны, пытающейся быть полюсом в многополярном мире…

Похожи ли действия чешских политиков на поведение по чьей-то указке? Конечно, нет. Это поведение скорее находящегося в шоке, пережившего вероломное нападение. Чехия – очень либеральное государство и от этого не привыкла страдать. Общество требует разобраться. В том числе и потому почему так долго власти приходили в выводу, что за взрывами складов стоит чей-то злой умысел.

Продолжаем следить за этой ситуаций. Иначе как цуцвангом для одной из стран конфликта это пока не назвать.