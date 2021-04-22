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Две роли Путина: психологический парадокс президента России

Политика
13:36, 22 апреля 2021

Две роли Путина: психологический парадокс президента России
Global Look Press
Global Look Press

Прозвучавшее накануне послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию уже успели разобрать по полочкам. Кто-то увидел в выступлении главы российского государства чрезвычайно миролюбивую и обнадеживающую речь, другие в большей степени интересуются озвученными им социальными инициативами, третьи и вовсе расстраиваются из-за относительно скудной внутриполитической повестки.

Зато нашлось место восхищениям тому, как жестко и почти «по-отцовски» Владимир Владимирович поставил на место «западных провокаторов», обращениями к Киплингу и словами о «красных линиях». У Владимира Жириновского, к примеру, по этому поводу даже случился внеочередной прилив гордости за державу, а потому он тут же взялся угрожать президенту соседней страны «российскими флагами над Киевом».

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Как бы там ни было, но эксперты из так называемого «умеренного пула» ничего особенного во вчерашнем выступлении Путина не видят, а многие из них даже пытаются иронизировать над ним. К примеру, политолог Татьяна Становая отмечает, что российскому лидеру очень хочется одновременно выступить в роли ни в чем не повинного положительного героя и умудренного опытом старца. Вот только, добавляет журналист, получается не очень.

«Психологический парадокс Владимира Путина заключается в том, что когда хочется оставаться в роли невинного ребенка, который рассуждает на уровне Кота Леопольда или Маугли, ну или знаменитое «кто так обзывается, тот сам так называется», а вместе с тем не забывать о роли мудрого старца с богатейшим жизненным опытом. Первое, как мне кажется, иногда берет верх над вторым», – пишет становая в своем авторском Telegram-канале.

Теги: #Путин #Жириновский #послание президента

Рубрика: Политика

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