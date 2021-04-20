"Ничего хорошего не будет": Явлинский сделал тревожное заявление перед посланием Путина

Уже завтра, 21 апреля, российский президент Владимир Путин выступил перед членами Федерального собрания с ежегодным посланием. Многие эксперты, к примеру, ожидают, что оглашение послания позволит снять с повестки массу вопросов, которые активно обсуждались в преддверии мероприятия, тем более, что его сроки в этом году сдвинулись слишком сильно, спровоцировав массу пересудов.

Как бы там ни было, но текущая внутренняя и внешняя политическая обстановка не позволяет ожидать оглашения послания спокойно, многих тревожат вопросы о том, какой будет риторика российского президента в отношении целого ряда ключевых для страны тем. В особенности волнительным послание стало для тех, кто не перестает обсуждать украинский кризис.

Соглашается с этими ожиданиями и известный российский политик Григорий Явлинский. Между тем он отмечает, что на фоне текущей обстановки ничего хорошего от завтрашнего послания Путина ожидать не приходится, и это, добавляет он, тревожит больше всего. Более того, политик убежден, что среди всех заявлений, которые прозвучат в послании, точно не будет тех, в которых Россия на данном историческом этапе нуждается на самом деле.

«Послание российского президента Федеральному собранию в нынешнем году многие ожидают с тревогой и даже с опаской. Все дело в том, что за последний год произошло слишком много очень неприятных событий. Во-первых, государство в период пандемии практически не поддержало граждан, а правительство не смогло и даже не пыталось предложить эффективные меры, которые позволили бы преодолеть экономический кризис. Кроме того, был организован позорный и противоречащий всем нормам плебисцит о поправках в Конституцию.

Также в стране наблюдается резкое усиление репрессий в отношении инакомыслящих и оппозиционно настроенных людей и организаций. Это и уголовные преследования общественников с журналистами, и многочисленные атаки на независимые СМИ, и даже узаконивание ярлыка «иноагент», а также новые дела о государственных изменах, отравление Навального вместе с попыткой уйти от расследования этого инцидента.

Наконец, российские власти продемонстрировали открытую поддержку преступлений Александра Лукашенко против белорусского народа, а ситуация в Донбассе была доведена до угрозы реального военного противостояния с Украиной. Туда же относится и фактический разрыв отношений с Западом, о чем свидетельствуют обвинения в адрес России в терроризме и скандалы с высылками российских дипломатов.

После таких событий ничего хорошего от послания Путина ожидать не приходится. Не исключено, что будут обещаны какие-то социальные блага, вроде того же материнского капитала для бездетных или горячих ужинов для школьников. И хорошо, если, пытаясь отвлечь внимание от нарастающих проблем, никто не объявить о какой-нибудь преступной войне в Донбассе или подлом аншлюсе Беларуси, что приведет к окончательному разрыву с остальным миром.

Как бы там ни было, но для самого главного, для того, от чего в буквальном смысле зависит существование российского государства, в послании президента места точно не найдется. Путин не скажет ничего правдивого или серьезного, к примеру, о критическом технологическом отставании страны. А именно об этом стоило бы говорить сегодня президенту», – пишет Явлинский в своем авторском Telegram-канале.