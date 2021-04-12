"Поправка о президентских сроках не должна касаться Путина": выводы Венецианской комиссии

Движение «Голос»* опубликовало неофициальный перевод промежуточного заключения Венецианской комиссии (консультативный орган по конституционному праву при ПАСЕ) о поправках, внесенных в 2020 году в Конституцию РФ, и о порядке их принятия.

Как заключила комиссия, «скорость подготовки таких широкомасштабных поправок была явно неуместной», что привело к «нехватке времени для надлежащего периода консультаций с гражданским обществом» до их принятия. По мнению авторов документа, для внесения изменений в Конституцию все-таки следовало созвать Конституционное Собрание.

Не разделили в ПАСЕ и российский подход «конституционного закрепления» уже существующих статей законодательства, таких как вписывание в Конституцию «брака как союза мужчины и женщины».

«Конституционализация вопросов, которые при нормальном ходе дел должны решаться парламентскими актами, исключает их из открытых дебатов и тем самым ограничивает демократию», – делает выводы комиссия.

Однако ее члены одобрили конституционализацию Госсовета, который до этого действовал на основе указа президента.

Также в документе есть положительный отзыв об ограничении президентских полномочий двумя сроками. Однако там отмечается, что это должно распространяться на будущих президентов, а не на действующего.

«Это положение создает исключение для нынешних и предыдущих лиц, занимающих должность, и позволяет им баллотироваться на два совершенно новых срока, независимо от количества их прошлых мандатов», – говорится в тексте.

«Поскольку это положение применяется к двум конкретным лицам (Путину и Медведеву. – Прим. Sobesednik.ru), это равнозначно тому, что поправка была принята намеренно (ad hominem)». – Это, по мнению комиссии, «является прискорбным».

Голосование по поправкам в Конституцию // Фото: Global Look Press

В документе также отмечается, что новая президентская неприкосновенность «является очень необычной» и что процедура ее отмены чрезвычайно сложна.

«Предоставление такой абсолютной личной неприкосновенности, даже в отношении действий, совершенных после истечения срока полномочий, противоречит принципу равенства перед законом, закрепленному в статье 19 Конституции, которая сама по себе не изменялась», – отмечают авторы.

Немало удивления вызвал у комиссии и запрет для кандидатов на пост президента иностранного гражданства или вида на жительство, даже в прошлом. Говорится в отчете и о том, что поправки чрезвычайно усилили полномочия президента. Не одобрено право президента назначать 30 сенаторов, так как этот «президентский блок» «может оказать важное влияние на работу сената».

Про «государствообразующий народ» в Венецианской комиссии, похоже, вообще не поняли.

«Понятие государствообразующего народа больше нигде в тексте не используется, и не ясно, что оно должно выражать», – пишут авторы.

И высказывают опасения по поводу поправки, запрещающей недооценивать наши воинские подвиги, расценив этот пункт как попытку запрета на исторические исследования.

Итоговые выводы печальны. Подчеркнув несколько положительных моментов, в Венецианской комиссии все-таки с грустью отмечают, что поправки «непропорционально усилили позицию президента РФ» и «устранили некоторые системы сдержек и противовесов, изначально предусмотренные Конституцией».

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