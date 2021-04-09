Блеф или реальное намерение? Политолог оценила слова Козака о защите Россией Донбасса

Публичное выступление заместителя главы Администрации президента России Дмитрия Козака, который заявил, что Россия будет вынуждена встать на защиту жителей Донбасса в случае если Вооруженные силы Украины решатся пойти в наступление, вызвало довольно бурную реакцию в СМИ и экспертной среде.

Большинство экспертов сразу же решили, что публично озвучить подобное предостережение Киеву Козак по собственному желанию не мог, а потому его риторика продиктована либо указанием свыше, либо консультациями на самом высшем уровне, в результате которых было получено одобрение. Как бы там ни было, но посыл этого заявления для всех очевиден: Москва дает понять, что в этот раз не планирует ограничиваться лишь поддержкой сил самопровозглашенных республик Донбасса со стороны, а готова ввести в зону вооруженного конфликта на востоке Украины свой военный контингент.

Такого же мнения придерживается и российский политолог Татьяна Становая, по словам которой российские власти отныне не будут ограничиваться «добровольцами» и «анонимной» помощью. При этом эксперт добавляет, что озвученное Козаком предупреждение вполне может быть блефом.

«Замглавы АП Дмитрий Козак выступил с заявлением о том, что России придется вмешаться в конфликт, если Украина пойдет в наступление. Это довольно четкое обозначение "красных линий", дескать, эскалация ситуации приведет к сценарию Грузии 2008 года. И это довольно серьезный пересмотр российской игры в данном вопросе. Прежде все наступления армии Украины просто "анонимно" пресекались вооруженными силами, которые были как бы не российскими. Были "добровольцы", одевшиеся и укомплектовавшиеся в "Военторге".

Такой ситуация была в августе 2014 года и в январе 2015 года. То есть, тогда Россия вмешивалась, но делала это неофициально. Теперь же в Кремле четко дают понять, что готовы вмешаться при определенных условиях. Вопрос заключается лишь в том, является ли этот сигнал блефом, или это все же реальное намерение? Представляется, что разные группы интересов дают на него разные ответы в окружении президента Путина», – пишет Становая в своем авторском Telegram-канале.