Бойкот Олимпиады, санкции Zoom, ковид Фургала, штрафы до суда. Главное к 7 апреля

США обсудят со своими партнёрами возможный бойкот зимней Олимпиады в Пекине, которая пройдет в 2022 году, сообщил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс. Об этом мировое сообщество в феврале просили представители 180 различных правозащитных организаций, а также притесняемых в КНР нацменьшинств, напоминает Deutsche Welle. Предполагаемый бойкот связан с систематическими нарушениями прав человека в стране, и США намерены представить «скоординированный подход» к теме, который «лежит не только в наших интересах, но и в интересах наших союзников и партнеров».

В докладе Amnesty International говорится, что в России власти воспользовались пандемией для ограничения свободы собраний. Также она показала «хроническое недофинансирование системы здравоохранения» РФ и привела к появлению новых ограничений, судов и ухудшению положения мигрантов, пишет РБК. По их мнению, ковид стал поводом для ухудшения ситуации с правами человека во всем мире, а в числе его жертв кроме медиков и мигрантов указаны также пострадавшие от домашнего насилия женщины, люди, работающие в тени, и представители ЛГБТ.

Новый глава организации Аньес Калламар заявила о «вопиющем пренебрежении [мировых] лидеров общечеловеческими ценностями» и неспособности «мира эффективно сотрудничать в момент острейшей международной нужды».

Посол России в США пока не вернется в Соединенные Штаты, заявил «РИА Новости» замглавы МИД Сергей Рябков: «Это не вопрос ближайших дней», — пояснил он.

Компания Zoom запретила продажу прав на свои сервисы российским госучреждениям. Это сильнее всего ударит по школам и университетам, пишет «КоммерсантЪ». В Высшей школе экономики уже заявили, что им отказались продлевать лицензию. Гендиректор «РайтКонф» (занимается дистрибуцией Zoom) Андрей Петренко сказал, что это правило распространяется и на страны СНГ. Он также не исключил, что для госсектора может появиться отдельный продукт. При этом газета в этом контексте вспоминает недавний отказ Microsoft продавать свой софт МГТУ имени Баумана. Эксперты говорят, что Zoom считает Россию «токсичной» и хочет минимизировать риски для своих акций.

Ректор Санкт-Петербургского государственного горного университета и научный руководитель Владимира Путина Владимир Литвиненко стал долларовым миллиардером, сообщил Forbes. Его состояние оценили в $1,5 млрд. Ранее «МБХ Медиа» сообщали, что он уже забыл указать в своих декларациях 20 млрд рублей.

ВОЗ выступает против введения «вакцинных паспортов». Там считают, что пока непонятно, являются ли привитые переносчиками болезни, пишет признанное в России иностранным агентом «Радио Свобода»*. Также это станет фактором, дискриминирующим людей, не сумевших привиться по независящим от себя обстоятельствам.

ВОЗ сообщает, что число летальных исходов от коронавируса в мире увеличилось за последнюю неделю на 11%. Заболеваемость за семь дней также возросла на 5%.

Режиссер Андрей Кончаловский снимает свой фильм «Дорогие товарищи!» с премии кинокритиков «Белый слон» из-за решения жюри наградить Алексея Навального за фильм о «дворце Путина». Он считает, что премия не должна даваться подобным «публицистическим проектам», которые можно оценить как «политический акт»: «Это как если бы передовая статья в газете «Комсомольская правда» получила премию по литературе», — пишет он в своем Facebook. Как обращает внимание The Insider, спонсором фильма Кончаловского выступает олигарх Алишер Усманов, которого Навальный не раз обвинял в участии в коррупционных махинациях.

Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин был оштрафован на 15 тысяч рублей ещё до суда. В соцсетях он пишет, что информация о наличии штрафа на сайте «Госуслуги» появилась вечером 6 апреля, хотя суд по его делу назначен на 10 утра 7 апреля. Депутат усомнился, что у «Госуслуг» есть машина времени и предположил, что решение по его делу уже вынесено вне зависимости от мнения суда:

«Алло, товарищи судьи! Как слышите? У меня, конечно, нет иллюзий по поводу вашей объективности (...) Но как насчет того, чтобы хотя бы правила приличия соблюдать?» — пишет он.

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, по словам его адвокатов, заразился коронавирусом в СИЗО «Лефортово». Защитники просят суд изменить в этой связи меру пресечения. Во-первых, карантин означает, что экс-губернатор полностью потеряет связь с защитниками, а во-вторых, «болезнь вызывает у всей команды адвокатов тревогу, так как ранее сам Фургал говорил нам о том, что у него будут проблемы с легкими в случае заболевания», приводит ТАСС доводы адвоката Михаила Карапетяна. В СИЗО у Фургала действительно ранее выявили проблемы с легкими, однако точный диагноз неизвестен из-за отсутствия нужного оборудования.

Руководство Тамбовской области отказало в помощи с похоронами ветерана Великой Отечественной войны Юлии Крутских. Её внучка рассказала «Подъему», что она уже потратила все средства на лечение бабушки, её перевозку и оплату сиделки: «Я просила [власти] помочь с перевозкой тела от дома до кладбища, там три километра, и вырыть могилу», — объясняет женщина, объяснив, что ветеран хотела быть похороненной в родовой могиле: «У меня просто нет денег», — говорит она. Глава Инжавинского района Геннадий Селезнёв подтвердил, что максимум, на который может рассчитывать женщина, — компенсация на погребение от ПФР в размере шести тысяч.

*«Радио Свобода» объявлена российскими властями «иностранным агентом».