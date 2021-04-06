"Послание нового времени": Валентина Матвиенко рассказала о важности послания Путина

В минувший понедельник Кремль официально назвал дату послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Возможно, именно это обстоятельство повлекло за собой комментарии относительно содержания и в целом сути президентской речи перед членами обеих палат российского парламента, в том числе и со стороны официальных лиц. Ведь прежде, когда 21 апреля значилось датой мероприятия исключительно в статусе слуха или инсайда, говорили о нем только журналисты, обозреватели, политологи, ну и, разумеется, интересующиеся политикой граждане в социальных сетях.

Так, свое мнение о том, каким значением будет обладать послание главы государства, недавно поделилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее мнению, в своем выступлении Владимир Владимирович сформулирует принципиально новую систему координат. Более того, Валентина Ивановна отмечает, что это будет «послание нового времени», задающее не менее новый вектор.

«Я уверена, что, как всегда, в нем будут дополнительно актуализированы ключевые текущие задачи, даны прямые поручения и расставлены все акценты», – объяснила она.

Некоторые из элементов послания, считает спикер верхней палаты парламента, потребуют оперативной реализации вместе с корректировкой планов работы отечественных законодателей. В связи с этим Совет Федерации планирует собрать совет палаты уже на следующий после послания день, а спустя еще день проведет очередной пленарное заседание.

Грядущее же послание Матвиенко называет важнейшим общественным и политическим событием, которое будет обладать особенным значением в текущей ситуации, несущей стране немало вызовов.