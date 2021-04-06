Экс-губернатор Белозерцев признался в получении 20 млн от бизнесмена Шпигеля

Как сообщил один из адвокатов бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в ходе заседания суда, экс-глава региона признался в получении 20 миллионов рублей от предпринимателя Бориса Шпигеля. При этом сам Белозерцев утверждает, что деньги предназначались для избирательной кампании.

«Оперативно-розыскные материалы дела не содержат сведений о том, какие именно действия в целях лоббирования интересов "Биотэк" совершил Белозерцев. Сам Белозерцев, признавая факт получения 20 млн рублей от Шпигеля, заявил, что они предназначались для ведения избирательной кампании. Суд первой инстанции в своем решении не смог это опровергнуть», — цитирует адвоката ТАСС.

По словам Ивана Белозерцева, он никогда не создавал преференций компании «Биотэк» для работы в регионе. «Она работала на территории Пензенской области еще задолго до моего прихода на пост губернатора. Как глава региона, я должен был заботиться о создании выгодных условий для бизнеса в Пензенской области», — сказал бывший губернатор.

Защита подсудимого настаивала на том, что он страдает хронической гипертонией, ему прописаны препараты и необходим постоянный контроль артериального давления, который невозможен при нахождении в СИЗО.

Решение Басманного суда оставлено без изменений. «Постановление оставить без изменения, апелляционные жалобы защиты — без удовлетворения», — огласил решение судья.

Ранее Sobesednik.ru рассказал о том, как на скамье подсудимых, кроме Белозерцева, оказались еще семь топ-руководителей региона.