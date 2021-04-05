Защита экс-губернатора Фургала настаивает на суде присяжных в Хабаровске

Адвокат бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала сообщил, что сторона защиты будет требовать переноса суда в Хабаровск. Причем выносить решение по нему должен не судья, а суд присяжных, считает представитель Фургала.

«На сегодня наша позиция такая: мы настаиваем на рассмотрении дела Фургала в открытом режиме с участием присяжных в городе Хабаровск», — приводит ТАСС слова адвоката Бориса Кожевникова.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не следит за делом бывшего губернатора, которого Владимир Путин полгода назад снял с должности, не дожидаясь решения суда. «Мы никогда не следим за ходом следствия, это не наша прерогатива», — отметил Песков.

Следствие по делу Фургала уже завершено, сейчас защита знакомится с его материалами, причем, по словам адвоката, никаких ограничений на этот счет суд или следователь пока не выдвигали. Экс-главу региона обвиняют в организации убийств и покушении на убийство в 2004-2005 годах. После этого он был депутатом Госдумы, а затем избрался в губернаторы Хабаровского края.

Свою вину Сергей Фургал не признает и считает, что показания ключевых свидетелей были сделаны под давлением. Об этом бывший губернатор рассказал сегодня в своем первом заочном интервью из СИЗО. До этого Фургал требовал, чтобы ему предоставили право защищать свое имя в публичном поле, так как даже его адвокаты не могут рассказывать о материалах дела из-за подписки о неразглашении.

Обвинения в отношении себя Фургал считает заказными и связывает их с бизнес-интересами Павла Бальского и заводом «Амурсталь». Sobesednik.ru подробно писал о возможном участии г-на Бальского в деле экс-губернатора.