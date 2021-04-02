Российский суд оштрафовал Twitter почти на 9 млн рублей за неудаление постов

Американская компания Twitter признана виновной в нарушении российского законодательства о порядке ограничения доступа к запрещенной информации. В соответствии с частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ Таганский районный суд Москвы вынес сразу три решения по трем делам против соцсети.

В итоге Twitter должен выплатить три штрафа в 3,2 миллиона рублей, в 3,3 миллиона рублей и в 2,4 миллиона рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС. В случае повторного нарушения, на основании недавно принятого закона, компанию могут оштрафовать на треть выручки в России.

Напомним, что 10 марта Роскомнадзор начал замедлять передачу видео и изображений через Twitter в России. Он обвинил соцсеть в отказе от удаления 3 168 различных материалов, якобы включающих в себя склонение несовершеннолетних к убийству, детскую порнографию и данных о том, как пользоваться наркотиками.

Ведомство дало соцсети месяц на удаление этих материалов, пригрозив в противном случае заблокировать её на территории РФ.