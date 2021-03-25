Трансфер, выборы и "осажденная крепость": политолог о планах Путина на власть

Политологи уже не первый месяц твердят, что в последнее время в верхушке российской власти ведется не только скрытое противостояние между отдельными группами влияния за наиболее привлекательные активы, но попутно идут и более масштабные процессы.

Одним из таких процессов уже давно называют борьбу между системными либералами, ратующими за открытость и постепенное выстраивание нормальных отношений с Западом, а также условным «силовым блоком», представители которого видят будущее России исключительно сквозь призму реализации плана «осажденная крепость» и опускания новой версии «железного занавеса».

И в последнее время, как считает известный российский политолог Илья Гращенков, силовики с их планом начали активно перенимать инициативу. Об этом, убежден эксперт, могут свидетельствовать события последних дней, демонстрирующие, что Кремль в большей степени нацелен на реализацию именно такого сценария, вне зависимости от того, пойдет Путин на новые президентские выборы или нет.

«Минувшая среда прошла с огоньком! Утро началось с того, что глава Совбеза Патрушев пообещал доложить главе государства Путину о мерах по пресечению попыток внедрения западных ценностей, угрожающих политической стабильности и общественному согласию в России. Какие именно идеалы могут прийти на смену западных, восточные или может какие-то еще, Николай Патрушев уточнять не стал.

В то же время Государственная дума приняла закон, который дает Владимиру Путину право еще дважды выдвигать свою кандидатуру на выборах президента России – вплоть до 2036 года. «Согласно одному из принятых положений Конституции России, ограничение количества сроков, в течение которых один и тот же человек может занимать президентский пост, применяется к нынешнему главе государства без учета его прежних сроков в этой должности», – гласит закон. Означает ли это, что Путин готовится снова идти на выборы в 2024 году? Вероятнее всего, на данный момент этот план является основным, вот только против него активно работают внешние игроки и внутренняя оппозиция.

Поэтому вариант, при котором уже в 2023 году будет запущен трансфер власти от действующего президента – к новому, также стоит рассматривать в списке приоритетных сценариев.

Также Государственная дума ранее приняла закон, дающий президенту право назначать гражданских лиц на должности высших офицеров, а также о неограниченном сроке службы назначенных главой государства лиц. Это свидетельствует о фиксации людей на определенных местах и попытке окончательно законсервировать систему государственного управления. Если Путин и планирует переизбираться вплоть до 2036 года, то вместе с ним необходимо оставить и всех членов его команды.

Прошедший день четко зафиксировал ключевой вектор движения российской власти – отход от западного мира с консервацией системы. Похоже, что концепция «осажденной крепости» постепенно вытесняет стратегию либерализации и побеждает ее», – пишет Гращенков в своем авторском Telegram-канале.