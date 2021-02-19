Кремль на опасном перепутье: Дризе рассказал о возможной мировой изоляции России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках недавнего пленарного заседания нижней палаты назвал Россию «последним островом свободы». С таким заявлением политик выступил, оценивая события в США и Украине. По его словам, назвать Соединенные Штаты свободной страной нельзя, поскольку в ней отсутствует рабочее движение, нет социалистической или коммунистической партии. Что же касается Украины, то в этой стране Володин отметил недавнюю шумиху вокруг закрытия трех оппозиционных телеканалов.

Между тем, в экспертной среде высказывания спикера Государственной думы вызвали неоднозначную реакцию. К примеру, как пишет известный российский журналист Дмитрий Дризе, подобная риторика свидетельствует о готовности властей формировать в стране обстановку «осажденной крепости» и курса на изоляцию. Впрочем, есть у обозревателя «ЪФМ» и другие мысли по поводу недавних высказываний Володина, особенно интересны они, если рассматривать их сквозь призму приближающихся выборов в парламент, тем более, что соответствующая кампания фактически стартовала с момента встречи президента Владимира Путина с лидерами думских фракций.

Дмитрий Дризе // фото: Instagram

«Спикер Госдумы Вячеслав Володин в очередной раз выступил в роли главного идеолога и даже обозначил место России в современном глобальном мире. По его словам, Россия – последний остров свободы. В связи с прямыми ассоциациями с Кубой, да и просто в соответствии с сегодняшними реалиями, это фактически звучит как «Россия – осажденная крепость». У нас и западного мира разные критерии «свободы». У них своя свобода, у нас – своя. А если так, то это значит, что мы фактически живем в условиях ЧП. Именно по этой причине мы вольны принимать любые решения, потому как нас к этому обязывает ситуация.

И все это было сказано после встречи президента Путина с лидерами парламентских фракций, где Володин исполнял функцию своего рода наставника, приведшего учеников школы на встречу с большим начальником, а также попутно следил за тем, чтобы никто из них ничего лишнего не сказал.

Это мероприятие стало наглядной демонстрацией того, что российского президента не особо интересуют предстоящие выборы в Госдуму. Ключевым вопросом для него остается его собственное и глубоко персонифицированное противостояние с Западом. Что же касается все остальных участников вертикали власти, то они должны ему в этом содействовать и исполнять все, что потребуется. Вертикаль фактически мобилизуют для борьбы с общим врагом. Показателен и тот факт, что президент назвал российские думские фракции «большой четверкой», этот же термин в России употребляется для обозначения операторов сотовой связи. Проще говоря, это вовсе не политики, да и партий, как таковых, у нас нет – есть лишь защитники «последнего острова свободы». И все они – часть единого целого.

Причем, сам Володин при этом претендует на роль того самого ответственного товарища, который продолжит приглядывать за «большой четверкой», а все остальные соискатели права попадания во власть будут соревноваться между собой в нелюбви к Западу и «стучать» на оппонентов, обвиняя их в симпатиях к империалистам или даже Навальному.

Проблема здесь заключается лишь в том, что ветер вполне может измениться, и тогда все эти усилия станут напрасными. Кремль на данный момент в состоянии найти консенсус с Западом. Прежде всего потому, что в игру до сих пор не вступил ключевой игрок – Джо Байден. Без него эта игра выглядит неполноценной. Но и, собственно говоря, самое главное заключается в том, что российские элиты вовсе не испытывают восторга от перспективы жить на Кубе в условиях осажденной крепости. Поэтому Россия все еще на перепутье, пусть и на очень опасном», – пишет специалист.