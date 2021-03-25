США и ЕС будут сотрудничать по вопросам Китая и "вызывающего поведения России"

Евросоюз и США договорились возобновить двустороннее взаимодействие по «многогранной» работе с Китаем и противостоянию злонамеренной деятельности России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на совместное заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Оба нацелены на сотрудничество для продвижения безопасных, устойчивых, свободных и открытых морских маршрутов и цепочек поставок, и надеются на углубление сотрудничества с партнерами-единомышленниками в тех областях, где интересы и подходы пересекаются», — говорится в сообщении. Кроме того, США и ЕС намерены сотрудничать в вопросах прав человека, безопасности и климата.

Они пришли к общему выводу, что отношения с Китаем «многогранны и включают элементы сотрудничества, конкуренции и системного соперничества».

При этом к России демонстрируется принципиально иной подход: тема РФ поднимается в контексте регулярных скандалов и разноплановых угроз, которые она представляет для других стран, включая военную агрессию. ЕС и США намерены вместе противостоять «вызывающему поведению России, включая ее продолжающуюся агрессию против Украины и Грузии; гибридные угрозы, такие как дезинформация; вмешательство в избирательные процессы; злонамеренная кибердеятельность и военная бравада».