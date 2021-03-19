"Наша страна удивительная": Архангельский заявил, что Навальный может стать президентом России

После того, как российский оппозиционер Алексей Навальный был осужден и отправлен в колонию, от чего его не спасли даже массовые январские протесты, пресса и эксперты принялись обсуждать уже не перспективы его политических амбиций, а хотя бы возможность выбраться из сложившейся ситуации. Но уже на этом фоне появилось ощущение, что дискуссия вокруг персоны Навального начала немного затухать.

Впрочем, ближайшие соратники Алексея Анатольевича пытаются сделать все для того, чтобы о нем не забыли. Не так давно они анонсировали возобновление протестов, а также обещают содействовать внешнему давлению на власти с одной единственной целью – добиться освобождения лидера.

Более того, некоторые эксперты продолжают озвучивать мнение о том, что посадкой Навального власти фактически только содействовали росту его политической значимости в России. А известный российский писатель и журналист Александр Архангельский в эфире радиостанции «Эхо Москвы» даже предположил, что подобные шаги федерального центра вполне могут содействовать приходу Навального и его команды к власти.

«Наша страна удивительная. Она имеет непредсказуемое прошлое, настоящее и даже будущее. Может быть все. Если действующая власть еще постарается и немного нажмет, то, разумеется, она обеспечит приход Навального к власти. Ведь она делает все для того, чтобы сформировался запрос на мужественного врага действующей системы, который ставит на кон собственную жизнь и переигрывает ситуацию», – отметил Архангельский.