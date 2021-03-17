"Путин совершил непоправимую ошибку": Волков сделал громкое заявление

Страсти вокруг «дела Навального» после того, как оппозиционер был осужден и этапирован в колонию, как могло показаться, немного улеглись. Но это касается преимущественно публичных акций и открытого противостояния оппозиционного политика с властью. В политической и информационной повестке вокруг его имени еще долго будут кипеть самые настоящие страсти, а оппозиция тем временем отмечает, что не собирается мириться с посадкой своего лидера и намерена продолжать борьбу.

Так, глава сети штабов Навального Леонид Волков недавно поделился ближайшими планами и даже дал ответ на вопрос, который, по его словам, соратникам Алексея Анатольевича приходится слышать чаще всего. Заключается он в том: кто может заменить отправленного за решетку оппозиционера. Кроме того, в своем выступлении Волков снова провел параллели с российским президентом Владимиром Путиным, намекнув, что осуждение Навального якобы является инициативой президента, и этот шаг, добавил он, станет главной ошибкой главы российского государства.

Леонид Волков // Фото: стоп-кадр с YouTube

«Алексей Навальный в колонии, и самый частый вопрос, из тех, что нам задают, заключается в том, кто его заменит. Ответа на этот вопрос у нас попросту нет, поскольку сам он поставлен изначально неправильно и подразумевает то, что нам нужна замена, но это совсем не так.

У нашего движения есть лидер – Алексей Навальный. Мы не собираемся проводить никакие кастинги и не пытаемся найти ему замену. Если посмотреть внимательно, можно увидеть, что исходно вся тема о том, кто бы мог заменить Навального, исходит преимущественно от прокремлевских Telegram-каналов. У этой провокации есть два ключевых смысла. Прежде всего, они бы хотели приучить нас к мысли о том, что Навального с нами нет надолго и нам надо привыкать к жизни без него. Кроме того, они, разумеется, хотят раздуть в наших рядах внутренний конфликт.

Но мы на эти провокации не поведемся, мы не собираемся мириться с тем, что Алексей Навальный сидит в тюрьме, мы не собираемся искать ему замену. Мы продолжаем работать и будем делать это еще более энергично и более слаженно. Путин посадил Навального в тюрьму, и тем самым совершил непоправимую ошибку», – отметил Волков на своем авторском YouTube-канале.