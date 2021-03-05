Преемников Путина будет несколько: эксперты дали прогноз на будущие выборы президента

В последнее время в экспертной среде в очередной раз активизировалась дискуссия на тему транзита власти и выбора преемника для действующего президента Владимира Путина. И дело вовсе не в том, что кто-то из политологов снова начал проталкивать в массы тезисы о возможной скорой отставке Владимира Владимировича или же о давлении, которое оказывает на него окружение или представители элит.

Суть и проблематика самой дискуссии в данном случае лежат значительно глубже, чем обычные суждения о том, какой может стать Россия в случае, если Владимир Путин решится покинуть пост главы государства, и совсем неважно, будет ли это решение досрочным или примется непосредственно под истечение нынешнего президентского срока в 2024 году. И несмотря на то, что версий с форматом транзита власти и вероятными кандидатами на роль преемника у политологов в избытке, реальных прогнозов на дальнейшее развитие страны или хотя бы на изменения во внутренней и внешней политике государства они практически не дают.

Дело в том, что даже обозначившись с конкретным именем, в числе которых наиболее популярными в последнее время стали экс-премьер и президент Дмитрий Медведев, нынешний глава правительства Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу и даже мэр Москвы Сергей Собянин, эксперты попадают в тупик. Они не могут сформировать конкретное мнение о том, какими будут действия преемника в случае, если ему все же удастся занять президентское кресло, особенно на фоне того, что до сих пор отсутствует точное понимание, кто из указанных кандидатов принадлежит к тем или иным правящим группам. Разумеется, предположения есть, но доказать их состоятельность научным или хотя бы эмпирическим методом не получается.

А недавно в этот сложный мыслительный процесс внесли еще больше сумятицы, отметив, что преемников Путина вполне может оказаться несколько. С таким заявлением выступили авторы Telegram-канала «КСТАТИ», подчеркнув, что на следующих выборах может быть сразу несколько кандидатов, каждый из которых фактически является утвержденным преемником.