Оценили не все: Путин пошутил насчет "дворца" на встрече с волонтерами

Нашумевший фильм-расследование Алексея Навального о «дворце Путина» под Геленджиком еще долго будет отзываться звонким эхо во многих дискуссиях, так или иначе связанных не только с российским президентом, но еще и со всей властью в целом. Более того, видеоролик, набравший свыше 115 миллионов просмотров в Сети, разумеется, глубоко засел в сознание самого Владимира Владимировича, и это становится очевидным все больше.

И если официально ни Кремль, ни лично Путин расследование Навального стараются лишний раз не упоминать, так сказать, чтобы не повышать его цитируемость, ограничившись лишь короткими комментариями в духе «это все выдумки», то в их менее официальной риторике упоминания о злополучном «дворце», который пришлось спешно «переписать» на Ротенберга, все-таки проскакивают.

Яркой иллюстрацией к этому можно считать недавнюю шутку президента о дворце, которую он произнес во время онлайн-встречи с волонтерами.

Так, во время общения с девушкой из Ленобласти, которая рассказала, что находится всего в паре километров от Стрельны – того самого места, где расположен «Дворец конгрессов», принадлежащий Управделами президента РФ, после чего Путин не упустил момента пошутить. Владимир Владимирович отреагировал на ее слова довольно бодро. «Ну отлично, выглядит как еще один дворец, только мне его не приписывайте», – буквально в тишину блеснул юмором президент.

Примечательно, что одной из первых на этот эпизод отреагировала телеведущая Ксения Собчак, опубликовавшая часть эфира с шуткой президента о «дворце» в своем Telegram-канале. «Шутки про дворец в студию!» – таким призывом Ксения Анатольевна сопроводила свою публикацию.