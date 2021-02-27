﻿Официально не подтверждено, что Навальный будет отбывать срок в городе Покрове

«Открытые медиа» в телеграм-канале издания сообщают, что в ИК-2 в городе Покрове дежурный части СИЗО не стал отвечать на вопрос о том, поступал ли оппозиционер Алексей Навальный в их учреждение.

Ранее новостной портал «Ярновости» со ссылкой на информанта внутри системы ФСИН сообщал, что Навальный должен прибыть именно в эту колонию.

Ранее в ней отбывал срок по «московскому делу» Константин Котов. Адвокат Котова Мария Эйсмонт отмечает, что в этой колонии все делается для изоляции политических заключенных.

«С Котовым на протяжении года только одному-двум людям из числа осужденных было разрешено общаться», — говорит Эйсмонт.