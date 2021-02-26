Активистку с плакатом "Где Навальный?" оштрафовали на 150 тысяч

В Москве Тверской районный суд приговорил активистку Кристину Рамирес Джонсон к штрафу в размере 150 тысяч рублей за нарушение правил проведения митинга. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

25 февраля Кристина появилась возле администрации президента РФ с плакатом «Где Навальный?»

Об этапировании оппозиционного политика, приговоренного к 2,5 годам лишения свободы по делу «Ив Роше», стало известно в четверг. Его точное местоположение, до сих неизвестно.

«Информация об этапировании в ИК-6 в Коломне не имеет подтверждений», — сообщается в телеграм-канале московского штаба Навального.

Телеграм-канал «Открытые медиа. Эксклюзив» со ссылкой на источник, приближенный к руководству ФСИН, сообщает, что вероятнее всего Навальный этапирован в Мордовию или в Свердловскую область.

На момент публикации новости хэштег #ГдеНавальный находится в трендах российского Твиттера. Написано более 7 тысяч сообщений с этим вопросом