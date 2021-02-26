Может быть провокацией: Друзья Немцова не знакомы с организатором марша 27 февраля

Оппозиционер Дмитрий Гудков и еще несколько человек из числа друзей убитого Бориса Немцова призвали не участвовать в марше памяти, организованном неким Евгением Макаровым. Об этом сообщает телеграм-канал «Открытых медиа».

Сторонники Немцова, которые шесть лет проводят акции в память о политике, говорят, что не знакомы с Макаровым и опасаются, что встреча, которую он организовал в Facebook, может оказаться провокацией.

Ранее столичные власти пообещали участникам памятной акции не мешать при возложении цветом на «мосту Немцова». В этом году организаторы отказались от формата шествия из-за антиковидных ограничений.