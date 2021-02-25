"Путин в нирване и ему ищут замену": Делягин сделал неожиданное заявление

Российский президент Владимир Путин за последние полгода пережил такое количество информационных атак в свой адрес, что могло показаться, словно определенные силы всерьез намерены делать все возможное для того, чтобы максимально пошатнуть его позиции во всех смыслах этого выражения.
Между тем, находились у главы российского государства и защитники, исправно поставляющие в информационное пространство тезисы о том, что Владимир Владимирович едва ли не в одиночку борется с «либералами» во власти, то и дело вставляющими палки в колеса снаряженной им и готовой к движению в направлении светлого будущего машины. Хотя у ряда экспертов подобная риторика чаще вызывала ассоциации с телегой, особенно с учетом продолжающегося в течение нескольких лет обвала уровня жизни в стране.
В определенной степени в защиту российского президента неоднократно выступал и известный экономист, публицист и радиоведущий Михаил Делягин, который вместе с рядом своих коллег не переставал анонсировать мощнейший «удар по либеральным элитам», ведущим подрывную деятельность и мешающих развитию страны, который якобы планирует нанести Владимир Путин в обозримом будущем. Тем более неожиданным выглядит недавнее заявление, которое Михаил Делягин сделал в эфире своего авторского Youtube-канала. Фактически, риторика эксперта изменений не претерпела, однако теперь он вынужден констатировать тот факт, что население страны больше не видит во Владимире Владимировиче сильного лидера и старательно ищет ему замену.
«Сейчас общество ищет себе нового президента, и это не Платошкин, Навальный или Соболь. Когда ваш президент сидит и рассказывает вам про выполнение майских указов, это означает лишь одно: в стране начался кастинг на должность главы государства. Если президент рассказывает, что майские указы 2012 года выполнены, в любой голове возникает одна простая мысль: "с этим человеком все понятно, этот не работает, он – в нирване, просветлился". После этого люди думают, что если этот не тянет, то кто нами будет управлять? Кто будет руководить страной? Они ищут ему замену. Появляется множество кандидатур просто потому, что люди не видят лидера в нынешнем президенте», – заявил Михаил Делягин.