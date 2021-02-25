"Путин в нирване и ему ищут замену": Делягин сделал неожиданное заявление

Российский президент Владимир Путин за последние полгода пережил такое количество информационных атак в свой адрес, что могло показаться, словно определенные силы всерьез намерены делать все возможное для того, чтобы максимально пошатнуть его позиции во всех смыслах этого выражения.

Между тем, находились у главы российского государства и защитники, исправно поставляющие в информационное пространство тезисы о том, что Владимир Владимирович едва ли не в одиночку борется с «либералами» во власти, то и дело вставляющими палки в колеса снаряженной им и готовой к движению в направлении светлого будущего машины. Хотя у ряда экспертов подобная риторика чаще вызывала ассоциации с телегой, особенно с учетом продолжающегося в течение нескольких лет обвала уровня жизни в стране.

В определенной степени в защиту российского президента неоднократно выступал и известный экономист, публицист и радиоведущий Михаил Делягин, который вместе с рядом своих коллег не переставал анонсировать мощнейший «удар по либеральным элитам», ведущим подрывную деятельность и мешающих развитию страны, который якобы планирует нанести Владимир Путин в обозримом будущем. Тем более неожиданным выглядит недавнее заявление, которое Михаил Делягин сделал в эфире своего авторского Youtube-канала. Фактически, риторика эксперта изменений не претерпела, однако теперь он вынужден констатировать тот факт, что население страны больше не видит во Владимире Владимировиче сильного лидера и старательно ищет ему замену.